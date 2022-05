Il Codacons lancia una nuova app per facilitare la segnalazione di disservizi e problemi in tutta Italia: si chiama Sentinelle Codacons e permette anche di partecipare in modo semplice ad azioni risarcitorie e class action.

È arrivata Sentinelle Codacons, l’app a tutela di consumatori e utenti

Il Codacons fa un ulteriore passo avanti per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti lanciando l’app Sentinelle Codacons, che consente di accedere a diversi servizi in modo rapido e semplice. L’app è stata infatti progettata per semplificare il procedimento di segnalazione di problematiche da parte dei cittadini (episodi di degrado, malfunzionamenti, inefficienze e negligenze nella gestione dei servizi pubblici).

Senza la necessità di fornire dati personali, l’app Sentinelle Codacons consente di inviare gratuitamente qualsiasi tipo di segnalazione riguardante disservizi e criticità indicando il luogo preciso, accompagnato da una breve descrizione (anche sotto forma di messaggio vocale) ed eventualmente da foto o ulteriore materiale rilevante.

Inoltre l’applicazione permette di consultare tutta la rassegna stampa predisposta dal Codacons, riguardante problematiche e questioni di interesse generale, e di visualizzare tutte le azioni collettive (o class action) portate avanti dall’Associazione, in modo da facilitare e incentivare la partecipazione dei consumatori, sempre più attenti alla tutela dei propri diritti.

Come scaricare e installare l’app Sentinelle Codacons

L’app Sentinelle Codacons è già disponibile per Android sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente seguendo il badge qui in fondo. Risulta disponibile anche per iOS tramite App Store oppure via web a questo link.

