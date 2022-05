Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso la risoluzione dei vari bug riscontrati di tanto in tanto dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca.

Tra le novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori vi è anche la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente all’interno dell’elenco delle chat, ossia una funzione simile a quella che è già presente su Instagram.

Un’altra novità in arrivo su WhatsApp

Così come viene mostrato dal seguente screenshot, il primo contatto ha pubblicato un aggiornamento di stato e può essere visto direttamente nell’elenco delle conversazioni o quando l’utente sta cercando chat e messaggi:

Se si fa clic sulla cella della chat, WhatsApp apre la conversazione con il contatto mentre se si tocca l’immagine del profilo del contatto che ha pubblicato un aggiornamento di stato viene visualizzato quest’ultimo.

Grazie a tale novità molto probabilmente molte più persone inizieranno a visualizzare gli aggiornamenti di stato pubblicati dai loro contatti.

Questo screenshot riguarda una futura build di WhatsApp Desktop ma la medesima funzionalità sarà disponibile anche in un futuro aggiornamento di WhatsApp beta per Android e iOS. Purtroppo al momento non vi sono informazioni su una possibile una data di rilascio di questa feature, che è ancora in fase di sviluppo.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per gli smartphone Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le varie versioni di tale app via via rilasciate può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Infine, WhatsApp Desktop può essere scaricata dal sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp