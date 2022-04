Sul sito dell’AGCOM è stato pubblicato nelle scorse ore un nuovo interessante documento che riguarda l’implementazione delle misure contenute nella delibera n. 86/21/CIR, ossia un provvedimento adottato per introdurre una serie di regole volte a potenziare i controlli effettuati nel corso delle procedure di portabilità di un numero mobile da un operatore telefonico ad un altro e di sostituzione delle SIM nei casi di subentro, furto, smarrimento o distruzione.

L’idea alla base di queste nuove misure è quella di consentire agli utenti di confermare o meno la prosecuzione dell’iter di sostituzione o di portabilità della SIM e ciò con l’obiettivo di combattere il fenomeno del furto dei dati personali in corrispondenza del SIM Swap.

Ecco come l’AGCOM vuole ridurre le truffe nel settore mobile

Ebbene, il documento pubblicato ieri dall’AGCOM riporta l’esito dei lavori del Tavolo Tecnico, in occasione del quale sono state approfondite alcune delle modalità delle disposizioni adottate, in modo da agevolare gli operatori telefonici nell’implementazione dei nuovi processi.

In pratica, nelle 19 pagine in cui si articola il documento vengono specificati alcuni degli aspetti che riguardano le nuove misure, come ad esempio l’individuazione dei vari soggetti che potranno beneficiare del nuovo impianto normativo, quali sono gli obblighi informativi e come procedere all’esecuzione effettiva della portabilità di un numero telefonico da un operatore ad un altro.

Per quanto riguarda l’effettiva operatività delle nuove regole, infine, l’AGCOM precisa quanto segue:

A fronte delle tempistiche stabilite nella Delibera in questione, ed a seguito degli approfondimenti svolti nell’ambito del Tavolo ed alla luce dei tempi necessari per lo sviluppo delle prestazioni connesse alle specifiche definite nel presente documento, si è stabilito che gli operatori coordinino l’avvio in campo sincronizzato delle nuove procedure che dovrà avvenire non oltre il 15 novembre 2022

Potete trovare il documento integrale seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche