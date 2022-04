Dopo le rimodulazioni annunciate qualche giorno fa per certe offerte mobile ricaricabili, Vodafone comunica quest’oggi aumenti anche per alcune tariffe dati con abbonamento. Le nuove rimodulazioni comporteranno un costo aggiuntivo mensile di 1,99 euro a partire dal 13 giugno 2022.

Rimodulazioni Vodafone: aumenti di 1,99 euro per alcune tariffe in abbonamento

Vodafone annuncia aumenti di 1,99 euro al mese per alcune offerte con SIM dati in abbonamento dal 13 giugno 2022. Secondo quanto possiamo leggere nella sezione dedicata del sito dell’operatore, questo rincaro consentirà di continuare a investire sulla rete “per offrire ai clienti la massima qualità dei servizi“.

I clienti interessati dalle modifiche saranno informati con una specifica comunicazione personalizzata in fattura. Chi non dovesse accettare il cambiamento contrattuale potrà recedere o passare ad altro operatore mantenendo il suo numero senza penali o costi di disattivazione fino al giorno riportato nella tabella pubblicata sul sito. In quest’ultima possiamo leggere quanto segue:

data emissione fattura: 28 aprile 2022 > recesso entro il 12 luglio 2022

fattura del 7 maggio 2022 > recesso entro il 21 luglio 2022

fattura del 14 maggio 2022 > recesso entro il 28 luglio 2022

fattura del 21 maggio 2022 > recesso entro il 4 agosto 2022

fattura del 27 maggio 2022 > recesso entro il 10 agosto 2022

fattura dell’8 giugno 2022 > recesso entro il 22 agosto 2022

fattura del 14 giugno 2022 > recesso entro il 28 agosto 2022

fattura del 21 giugno 2022 > recesso entro il 4 settembre 2022

Per esercitare il diritto di recesso è possibile rivolgersi al sito voda.it/disdettalineamobile, ai negozi Vodafone, scrivere via PEC a disdette@vodafone.pec.it, specificando la causale, oppure inviare una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). Come sempre, nel caso ci siano rate residue per dispositivi associati, il cliente potrà continuare a pagare con la stessa frequenza e lo stesso metodo di pagamento oppure procedere a saldare l’intera cifra rimasta in un’unica soluzione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito Vodafone, raggiungibile a questo link. Avete intenzione di cambiare operatore o rimarrete nonostante gli aumenti?

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche