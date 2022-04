Vodafone ufficializza quest’oggi l’arrivo di nuove rimodulazioni per alcune sue offerte mobile. Le modifiche unilaterali dei contratti coinvolgeranno i clienti dal prossimo 20 maggio 2022, ma gli SMS e gli avvisi stanno già iniziando ad arrivare: vediamo quali saranno i cambiamenti.

Nuove rimodulazioni Vodafone: aumentano i prezzi, ma anche i giga

“A partire dal 20/05 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà da 0,50 euro a 3,00 euro al mese“: questo è l’inizio dell’avviso comparso nella sezione Vodafone Informa del sito. Prima di iniziare a correre per scoprire la migliore offerta per cambiare operatore, sappiate che le modifiche sono anche positive per alcune offerte.

Con la rimodulazione Vodafone saranno innanzitutto resi gratuiti alcuni servizi, come la segreteria telefonica, il servizio chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito, ma aumenteranno anche i giga a disposizione. Questo per adeguare le offerte alle esigenze attuali di consumo e ridurre di conseguenza i rischi di arrivare all’esaurimento del traffico dati incluso e di dover andare oltre soglia.

Vodafone avvisa inoltre che saranno disattivate tutte le opzioni minuti, SMS e giga aggiuntivi per cui fino ad oggi si pagava separatamente e, dove previsto, sarà eliminato il costo mensile del piano SIM. I clienti che saranno interessati da queste modifiche saranno informati tramite un SMS e avranno a disposizione il numero gratuito 42590 (oltre al “solito” 190) per richiedere chiarimenti o ricevere maggiori informazioni.

Come sempre rimane la possibilità di optare per il diritto di recesso, che potrà essere esercitato in vari modi: sul sito voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il servizio clienti al 190 o al 42590. Nel caso restino rate residue relative a costi di attivazione o a dispositivi associati alle offerte (come gli smartphone), queste potranno essere pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento, o in alternativa in un’unica soluzione (indicandolo nella richiesta di recesso).

Vodafone fa sapere che le rimodulazioni in questione fanno parte di “un’iniziativa di semplificazione complessiva” delle offerte, al fine di renderle più trasparenti e rispondenti ai bisogni dei clienti. L’operatore non ha comunicato con precisione quali saranno le offerte mobile a essere ritoccate, ma è probabile che si tratti di quelle con meno giga (7 o 10): continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

