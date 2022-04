OnePlus ha appena svelato i nuovi OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite ma le novità per la sua gamma di smartphone non sono ancora finite. In rampa di lancio, infatti, ci sarebbero diverse altre novità. In fase di test, infatti, ci sarebbe almeno un altro dispositivo, caratterizzato dal nome in codice OnePlus Meili, che potrebbe debuttare in via ufficiale molto presto. Le prime indiscrezioni anticipano che alle spalle del prototipo in questione si nasconda un nuovo componente della gamma OnePlus Nord. Vediamo i dettagli:

OnePlus Meili: è il nome in codice di un nuovo misterioso smartphone Nord?

A confermare l’esistenza del nuovo OnePlus Meili (ripetiamo, si tratta di un nome in codice e non del nome commerciale del prodotto) è stato il magazine MySmartPrice che cita fonti interne all’industria del settore, senza però entrare nei dettagli. Il progetto in questione dovrebbe andare ad ampliare la gamma di smartphone OnePlus Nord nel corso delle prossime settimane o, al massimo, dei prossimi mesi. I test di Meili sarebbero già in una fase avanzata.

Al momento, però, non ci sono informazioni precise in merito alle specifiche tecniche del nuovo OnePlus Meili. Lo smartphone potrebbe iniziare a far parlare di sé molto presto, con qualche dettaglio più preciso in merito alle caratteristiche tecniche del progetto. Il lancio ufficiale del nuovo OnePlus Meili potrebbe concretizzarsi tra la fine del primo semestre e l’inizio del secondo semestre del 2022.

Il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato come il nome OnePlus Nord 3 che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese di luglio. Da notare, però, che la gamma OnePlus dovrebbe registrare, nel corso delle prossime settimane, il debutto di un altro smartphone Nord. Si tratta dell’OnePlus Nord 2T, già da tempo al centro di diverse indiscrezioni. Il dispositivo dovrebbe debuttare a maggio e potrebbe essere la vera identità del nuovo OnePlus Meili.

Secondo i rumor delle ultime settimane, il nuovo Nord 2T potrà contare su di un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche dovrebbe trovare spazio anche il SoC MediaTek Dimensity 1300 oltre ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W. A completare la scheda tecnica ci sarà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Sia il Nord 3 che il Nord 2T potrebbero ritagliarsi uno spazio all’interno della gamma europea di OnePlus (il debutto del Nord 3 è praticamente scontato). Di conseguenza, il progetto Meili, anticipato dalle indiscrezioni di oggi, potrebbe davvero anticipare una delle prossime novità in arrivo tra la primavera e l’estate per la gamma di smartphone OnePlus. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

In copertina OnePlus Nord CE 2 5G