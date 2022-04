Non riuscite a visitare alcuni siti internet? Non riuscite caricare film su Netflix o serie TV su Amazon Prime Video? Oppure semplicemente la vostra rete fissa o mobile non funziona? Non siete i soli. Stanno giungendo diverse segnalazioni relative all’impossibilità di accedere ai suddetti servizi a causa di problemi probabilmente legati ai server del noto provider TIM.

TIM non funziona ma anche diversi servizi Streaming

Nelle ultime ore anche il noto sito Downdetector ha fatto registrare un picco di segnalazioni da parte degli utenti su: Netflix, Amazon Prime Video, Xbox Live, Amazon Alexa, Twitch, Fortnite, Call of Duty, Zoom e non solo. I disservizi pare ci siano solo con l’operatore TIM che quindi potrebbe essere la causa scatenante, se avete altri operatori ma comunque problemi ad accedere ai relativi siti vi invitiamo a segnalarcelo nei commenti.

Considerato questo, a quanto pare si tratta di un problema che colpisce tutto il Paese, di conseguenza non vi resta che pazientare in attesa che i tecnici intervengano per risolvere.

Per il momento TIM non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale, né sul proprio sito ufficiale né sui canali social, ma è probabile che siano già in corso le opportune verifiche tecniche per risolvere i problemi. Vi terremo informati sull’evolversi della situazione.

Potrebbe interessarti: Netflix non funziona