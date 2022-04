Gli smartphone da gaming sono dotati di hardware potente, design appariscente, raffreddamento attivo e talvolta pulsanti aggiuntivi per migliorare l’esperienza di gioco complessiva, ma il prezzo di questa tipologia di dispositivi è solitamente impegnativo.

I ragazzi del canale YouTube Geekerwan hanno recuperato uno smartphone Xiaomi Mi 9 con SoC Snapdragon 855 e lo hanno drasticamente modificato sia dal punto di vista dell’hardware che del software per renderlo un potente smartphone da gioco.

Xiaomi Mi 9 è uno smartphone di punta rilasciato tre anni fa e ancora abbastanza performante ed è acquistabile di seconda mano a buon mercato, quindi si presta bene allo scopo.

Per iniziare la batteria da 3.300 mAh è stata triplicata collegandone altre due in parallelo e questo ha richiesto la modifica del software di sistema in quanto la capienza della batteria è diventata di 9.900 mAh.

Successivamente sono stati overcloccati il chipset e il display per operare con frame rate superiori a quelli previsti dal produttore.

Per contenere il conseguente aumento dell temperatura del dispositivo è stato realizzato un sistema di gestione termica personalizzato sostituendo il modulo della fotocamera con un dissipatore di calore con ventola di raffreddamento da 40 mm e mescola termica.

Per alimentare la ventola è stata aggiunta una scheda di conversione che preleva l’energia necessaria dalla batteria, inoltre sono stati montati degli interruttori per controllarne la velocità di rotazione.

Il tutto è stato racchiuso in un case posteriore maggiorato appositamente stampato in 3D e completo di staffa universale per montarlo su un controller di gioco.

In conclusione il risultato non delude. Il gioco Genshin Impact aveva una media di 39 fotogrammi al secondo prima delle modifiche, mentre con il pesante modding è stata raggiunta una media di 50 FPS.

Qui sotto trovate il video che mostra come è stata realizzata l’intera operazione e anche i risultati di questo Xiaomi Mi 9 nei benchmark e nei testi di stabilità.

