Tra i dispositivi per la pulizia della casa più ricercati degli ultimi mesi ci sono anche le lavapavimenti, prodotti versatili e sempre più utili per semplificare le pulizie in casa. Redkey è un brand relativamente giovane che ha però saputo ritagliarsi uno spazio importante grazie a un ottimo rapporto prezzo/qualità dei propri prodotti e Redkey W12 non fa eccezione.

Dispositivo tuttofare economico

Se gli aspirapolvere cordless sono ormai onnipresenti nelle nostre case, e se gli aspirapolvere robot sono ormai molto diffusi, restano alcune limitazioni che in molti casi ci costringono a ricorrere al classico mocio. Pensate al latte o al succo di frutta che cadono sul pavimento, a un piatto pieno di cibo che finisce per terra, situazioni in cui un aspirapolvere “normale” non serve a molto.

Redkey W12 è un dispositivo in grado di aspirare, senza alcun problema, rifiuti secchi o umidi, senza fili ingombranti e in grado di pulirsi da solo al termine del lavoro. All’utente resta il compito di riempire il serbatoio dell’acqua pulita e svuotare quello con lo sporco al termine delle pulizie.

Quando laviamo il pavimento con il classico mocio, nella maggior parte dei casi utilizziamo un secchio standard, con l’acqua che man mano si sporca, riducendo di fatto l’efficacia della pulizia. Con Redkey W12 tutto questo non succede, visto che viene costantemente erogata acqua pulita che va a lavare il pavimento e a risciacquare la spazzola a rullo, consentendo di avere una igiene impeccabile.

E una volta finito di pulire il pavimento non dovrete rimuovere la spazzola e pulire tutto quanto a mano, un’operazione sempre fastidiosa. Vi basta infatti appoggiare la lavapavimenti sulla propria base di ricarica, premere un tasto e attendere che la procedura automatizzata risciacqui per bene il rullo principale e i tubi, lasciandovi come unico compito quello di svuotare il serbatoio dello sporco.

Anche le macchie secche più difficili, come il sugo incrostato, il cioccolato o qualche salsa, non rappresentano un ostacolo per Redkey W12, che riesce a rimuovere senza difficoltà anche lo sporco più ostinato, su pavimenti duri, legno o piastrelle. E nella confezione di vendita sono incluse ben tre spazzole, che vi permetteranno di pulire casa per almeno un anno intero senza dover acquistare ulteriori ricambi.

La batteria, che può essere ricaricata completamente in circa tre ore, garantisce fino a 45 minuti di autonomia, sufficienti per pulire fino a 200 metri quadri di superficie. Il tutto senza fili, con un peso di appena 3,8 Kg e con una rumorosità di 72 decibel, sopportabile e non particolarmente fastidiosa.

Grazie alla promozione attiva su Amazon, valida fino a domenica primo maggio, potete acquistare Redkey W12 a 229 euro invece di 249 euro, applicando il coupon da 20 euro presente nella pagina. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Redkey W12 a 229 euro

Informazione Pubblicitaria