Nonostante i produttori di smartphone cerchino di contenere il più possibile la temperatura, in alcuni casi di utilizzo intensivo, come durante le sessioni di gioco con i titoli che più impegnano il dispositivo, si possono verificare fenomeni di surriscaldamento.

Per mantenere lo smartphone fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, GameSir ha realizzato un controller che integra una ventola di raffreddamento.

Il controller GameSir X3 Type-C integra una ventola di raffreddamento

La società ha recentemente lanciato su Indiegogo GameSir X3 Type-C, un controller di gioco dall’aspetto comune, ma con una ventola integrata progettata per mantenere fresco lo smartphone mentre si gioca.

Secondo l’azienda questa soluzione di raffreddamento consente di ottenere una riduzione fino a 24°C della temperatura superficiale del dispositivo, dato che la ventola è in grado di raggiungere una velocità fino a 7.500 RPM, comparabile a quella di in una ventola per computer.

La connessione USB-C elimina il ritardo tipico della connessione Bluetooth, inoltre i pulsanti e le levette possono anche essere rimossi per creare diversi layout.

Il controller di gioco GameSir X3 Type-C è compatibile la maggior parte degli smartphone in quanto può adattarsi a dispositivi da un minimo di 110 mm a un massimo di 179 mm di larghezza.

Il gadget è attualmente in crowdfunding su Indiegogo e un contributo di 69 dollari basterà per ottenere un’unità se la campagna andrà a buon fine.

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare, la classifica del mese