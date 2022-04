Le batterie rappresentano uno degli aspetti più critici per i produttori di smartphone, che non riescono a trovare una soluzione che sia capace di garantire agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità dei moderni telefoni senza preoccuparsi anche dei consumi ma pare che Samsung abbia qualche interessante novità al riguardo.

Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, infatti, il popolare produttore mobile potrebbe sfruttare l’esperienza acquisita da Samsung SDI nel settore dei veicoli elettrici per migliorare quello della telefonia.

Come cambieranno le batterie degli smartphone di Samsung

In particolare, pare che Samsung si stia preparando ad adottare la tecnologia di impilamento utilizzata per le batterie dei veicoli elettrici per produrre batterie per smartphone con capacità più elevate (l’aumento garantito da tale soluzione dovrebbe essere di almeno il 10%).

E così, sfruttando questo sistema, Samsung dovrebbe essere in grado di implementare in uno smartphone una batteria da 5.500 mAh che occupi il medesimo volume (e ingombro) di una batteria da 5.000 mAh (come quella di Samsung Galaxy S22 Ultra, tanto per fare un esempio). Oppure il produttore potrebbe decidere di sfruttare tale tecnologia per ridurre le dimensioni della batteria e, di conseguenza, quelle del telefono (oltre che il suo peso).

Il colosso coreano pare abbia deciso di puntare su tale soluzione, che richiederà un notevole investimento e importanti modifiche all’attuale struttura produttiva.

Le nuove batterie di Samsung saranno realizzate nell’impianto di Cheonan, in Corea del Sud ma il colosso della telefonia dovrebbe convertire a tale nuova tecnologia anche una delle linee produttive dello stabilimento di Tianjin, in Cina.

Al momento non vi sono informazioni su quando il colosso coreano potrebbe fare esordire le nuove batterie ma non ci sarebbe da stupirsi se decidesse di sfruttare il lancio della serie Samsung Galaxy S23 per introdurre tale importante novità nel mondo della telefonia. Staremo a vedere.

