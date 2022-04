Il launcher Samsung One UI Home si aggiorna sul Galaxy Store e raggiunge la versione 13.1.03.3 sugli smartphone e i tablet del produttore. Non si tratta di un update particolarmente ricco di novità, ma coloro che in questo periodo stavano riscontrando qualche problema con la schermata delle app recenti o erano incappati in qualche bug saranno felici di leggere il changelog.

Novità Samsung One UI Home 13.1.03.3

One UI Home è il launcher “stock” della personalizzazione di Samsung, ossia quello predefinito a bordo dei tanti smartphone e tablet del produttore. In queste ore si sta aggiornando alla versione 13.1.03.3 con la soluzione a qualche bug e miglioramenti alla stabilità generale. Più precisamente Samsung parla della correzione di bug durante l’utilizzo dei Recenti (la schermata del multitasking con le ultime app aperte), anche se non si sbilancia sugli altri bug citati nel changelog.

Se stavate riscontrando qualche problemino nell’utilizzo del launcher One UI Home potete aggiornare subito alla nuova versione e verificarne l’effettiva soluzione. L’aggiornamento dell’app è già disponibile sul Galaxy Store: non dovete fare altro che aprirlo, selezionare “Menu > Aggiornamenti” e procedere al download. In alternativa potete tenere premuto sull’icona del negozio virtuale e selezionare direttamente “Aggiorna applicazioni“.

Vi ricordiamo che per personalizzare in modo più profondo il launcher Samsung One UI Home potete affidarvi a Good Lock e all’app Home Up: potete trovare entrambe sul Galaxy Store.

