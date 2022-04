Samsung è senza dubbio una delle aziende più attente alla questione aggiornamenti tra quelle che ruotano attorno al sistema operativo mobile di Google e anche per i suoi device meno recenti il produttore coreano ha di tanto in tanto un occhio di riguardo e l’ennesima conferma ci arriva con riferimento al Samsung Galaxy Note 9.

Si tratta di uno smartphone che lo scorso anno è passato dal gruppo di device destinati a ricevere aggiornamenti con frequenza mensile a quelli per i quali gli update sono rilasciati ogni tre mesi ma pare che, nonostante ciò, il colosso coreano abbia proseguito ad aggiornarlo con una cadenza quasi mensile.

Per Samsung Galaxy Note 9 arriva l’update di sicurezza di marzo 2022

E così nei giorni scorsi per la versione Verizon di Samsung Galaxy Note 9 è arrivato anche l’aggiornamento mensile con le patch di sicurezza di marzo 2022, così come viene confermato dalla relativa pagina di supporto (ove viene identificato come “System Update 37”).

L’aggiornamento in questione porta il software dello smartphone del colosso coreano alla versione QP1A.190711.020.N960USQS9FVC5 e arriva a distanza di un paio di mesi dall’update che ha introdotto le patch di sicurezza mensili di febbraio 2022 (il device ha anche ricevuto le patch di gennaio 2022).

Per quanto riguarda le novità di tale aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di marzo 2022 questo update non dovrebbe introdurre altre nuove funzionalità, limitandosi ad implementare probabilmente la risoluzione per qualcuno dei bug riscontrati dagli utenti con le precedenti release software e a migliorare nel complesso l’esperienza di utilizzo del device.

Non vi sono dubbi sul fatto che Samsung Galaxy Note 9 sia uno degli smartphone più popolari del colosso coreano e c’è da riconoscere al team di sviluppatori dell’azienda il merito di averlo continuato a supportare anche a distanza di diversi anni dal suo lancio sul mercato.

