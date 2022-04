Redmi è una delle aziende più valide per quanto riguarda gli smartphone Android di fascia medio-bassa caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se siete alla ricerca di un dispositivo completo al di sotto dei 120 euro, con un design ricercato e una scheda tecnica di tutto rispetto, Redmi Note 10 5G potrebbe fare al caso vostro con questa offerta.

Super offerta per Redmi Note 10 5G

Attualmente disponibile in offerta sullo Shop Xiaomi utilizzando il codice coupon presente qualche riga più in basso, Redmi Note 10 5G è costituito da un pannello AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, processore MediaTek Dimensity 700, 4 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di spazio interno, fotocamera posteriore tripla, connettività 5G, batteria da 5000 mAh con caricabatterie incluso in confezione da 22,5 W e Android 11 con la MIUI 12. I suoi punti di forza sono le prestazioni, fornite dall’ottimo processore fra i meglio riusciti del 2021, e il display ma non è da meno la presenza della connettività di nuova generazione.

Se siete interessati allo smartphone, al link sottostante è possibile acquistarlo al prezzo di 119,90 euro, anziché 199 euro, grazie all’offerta in pagine e aggiungendo il codice coupon “MIFAN10” in fase di acquisto.

