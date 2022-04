Xtribe è un marketplace che semplifica la compravendita, il baratto e il noleggio di prodotti nuovi e usati e servizi tra privati, negozi e professionisti della stessa zona, senza commissioni.

Grazie alla geolocalizzazione gli annunci vengono mostrati alle persone che si trovano nelle vicinanze, inoltre la comunità è composta da persone che vivono nei paraggi permettendo agli affari di concludersi con più facilità.

L’app offre l’opportunità di trovare quello di cui si ha bisogno da privati, negozi e professionisti in zona grazie agli annunci geolocalizzati nella mappa integrata. In questo modo è più semplice accordarsi e incontrarsi di persona azzerando anche i costi di spedizione.

Previous Next Fullscreen

L’app per lo shopping Xtribe è anche ecosostenibile

Utilizzando Xtribe si fornisce il proprio contributo all’ambiente incentivando pratiche sostenibili come l’acquisto di articoli di seconda mano, il baratto, il noleggio, le consegne a Km0 e molto altro.

La piattaforma è pensata per i privati, i negozi che desiderano ottenere maggiore visibilità a livello locale e i professionisti interessati a farsi conoscere nella loro zona.

Xtribe è disponibile gratuitamente con acquisti in-app opzionali per acquistare i crediti necessari per sbloccare tutti gli strumenti disponibili. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.