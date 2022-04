Angry Birds torna sugli smartphone ricreato da zero in un fedele remake del gioco originale che ha conquistato il mondo con miliardi di download.

In Rovio Classics: Angry Birds è in gioco la sopravvivenza dei popolari pennuti furiosi vendicati degli avidi maiali che hanno rubato le loro uova.

Nel gioco sarà possibile usare i poteri unici di ogni uccello per distruggere le difese imbastite dai maiali attraverso un gameplay impegnativo basato sulla fisica.

Rovio Classics: Angry Birds include tutti gli 8 episodi originali del 2012

Ogni livello richiede logica, abilità e forza fisica per essere risolto a colpi di fionda e questa edizione offre l’opportunità di giocare tutti gli 8 episodi originali di Angry Birds del 2012, per un totale di oltre 390 livelli.

Il rompicapo di Rovio include tutti i personaggi classici originali e la Grande Aquila per superare i livelli più difficili.

Rovio Classics: Angry Birds è disponibile per Android al prezzo di 0,99 euro senza acquisti in-app né annunci pubblicitari. A seguire trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

