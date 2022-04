In occasione di un evento organizzato a Praga, OPPO ha presentato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media che sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel competitivo mercato europeo della telefonia: stiamo parlando di OPPO Reno7 Lite 5G.

A quanto pare, il nuovo smartphone del produttore cinese altro non sarebbe che una versione rinominata di uno smartphone già svelato lo scorso mese, ossia OPPO Reno7 Z 5G.

Le principali caratteristiche di OPPO Reno7 Lite 5G

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 e dotato di un display OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), il nuovo smartphone di fascia media di OPPO può fare affidamento su 8 GB di RAM (con possibilità di espansione di 5 GB) e 128 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto fotografico, OPPO Reno7 Lite 5G può vantare frontalmente un sensore da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore è presente una tripla fotocamera (con un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore per il calcolo della profondità da 2 megapixel) integrata nel modulo Dual Orbit Lights.

Due le colorazioni in cui lo smartphone sarà disponibile, Rainbow Spectrum (realizzata con un rivestimento a due strati, uno di base riflettente e uno sfumato composto da vari colori) e Cosmic Black.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Reno7 Lite 5G vi sono una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W con tecnologia SuperVOOC), l’interfaccia personalizzata ColorOS 12, il supporto alla connettività 5G, una scocca spessa solo 7,5 mm e un peso complessivo di 173 grammi.

OPPO Reno7 Lite 5G sarà presto disponibile nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale, con prezzi che verranno annunciati in ciascun Paese. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per saperne di più per quanto riguarda l’Italia.

