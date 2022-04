La gamma di smartphone di OPPO si arricchisce con il nuovo Oppo A57 5G. Lo smartphone è stato appena presentato in Cina e punta ad affermarsi come una buona soluzione per la fascia bassa del mercato. In attesa di capire il nuovo Oppo A57 5G arriverà o meno in Europa (dove potrebbe essere proposto con un altro nome) andiamo a vedere quali sono le specifiche tecniche complete del nuovo smartphone di casa OPPO che arriva sul mercato con Android 12 di serie e con un SoC MediaTek aggiornato rispetto al suo predecessore. Ecco tutti i dettagli:

Debutta ufficialmente il nuovo Oppo A57 5G: ecco le specifiche tecniche

Il nuovo Oppo A57 5G è una versione aggiornata e potenziata dell’OPPO A56 5G presentato lo scorso mese di ottobre. Il nuovo smartphone di casa OPPO può contare sul SoC MediaTek Dimensity 810, realizzato con processo produttivo a 6 nm e caratterizzato da frequenze di funzionamento superiori rispetto al Dimensity 710 montato dall’A56. Il SoC è affiancato da un minimo di 6 GB di memoria RAM (ma c’è anche una variante da 8 GB) e 128 GB di storage (UFS 2.2 per la versione da 6 GB di RAM e UFS 2.1 per quella da 8 GB).

Il display è dotato di un pannello LCD da 6,56 pollici di diagonale con refresh rate di 90 Hz. La risoluzione, però, è solo HD (720 x 1612 pixel). Il pannello, secondo i dati riferiti da OPPO, garantisce una luminosità di 480 nits. Il comparto fotografico del nuovo Oppo A57 5G include una tripla fotocamera posteriore. C’è un sensore principale da 13 Megapixel che viene supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. La registrazione video è limitata a 1080p a 30 fps.

Lato batteria, invece, il nuovo Oppo A57 5G propone un’unità da 5.000 mAh con una ricarica da 10 W. C’è anche un jack audio da 3.5 mm. Lo smartphone non integra un chip NFC ma propone un sensore di impronte digitali laterale. Per quanto riguarda il comparto software, invece, troviamo Android 12 personalizzato da Color OS 12.1. Non ci sono informazioni su quello che sarà il supporto software del nuovo smartphone di OPPO. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 63.8 x 75.6 x 8.4 mm, un peso di 189,5 grammi ed il supporto dual SIM.

Prezzo e disponibilità del nuovo smartphone di OPPO

Il nuovo Oppo A57 5G sarà in vendita dalla giornata di domani in Cina. Per il momento, la commercializzazione partirà soltanto per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Tale variante sarà disponibile sul mercato cinese ad un prezzo di 1,500 CNY che, al cambio attuale, equivalgono a circa 215 euro. Maggiori dettagli in merito alla commercializzazione internazionale del dispositivo arriveranno nelle prossime settimane. Da notare che, secondo quanto emerso in queste ore, Realme dovrebbe a breve lanciare il nuovo Realme Q5i con un comparto hardware quasi identico al nuovo smartphone di OPPO.