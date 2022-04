Tra le tante applicazioni che Samsung ha sviluppato per i propri smartphone vi è anche una tastiera, chiamata semplicemente Samsung Keyboard, che è particolarmente apprezzata dagli utenti per le tante funzionalità che mette a loro disposizione e per le varie possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato il via al rilascio di un aggiornamento della tastiera di Samsung, che arriva così alla versione 5.4.70.25.

Le novità della versione 5.4.70.25 di Samsung Keyboard

La nuova versione della tastiera del colosso coreano ha un “peso” di oltre 80 MB e porta con sé alcune piccole modifiche che risulteranno particolarmente gradite a tanti utenti.

E così con la nuova release di Samsung Keyboard migliora la funzione “Suggerisci la correzione del testo”, introdotta dal colosso coreano con One UI 4.0, diventando “più intelligente” (ora gli utenti hanno la possibilità di abilitarla o disabilitarla per applicazione).

Tra le altre novità introdotte vi sono il miglioramento del sistema di digitazione per ridurre il tasso di errori (il team di sviluppatori a tal proposito ha sfruttato i suggerimenti degli utenti), il miglioramento dell’interfaccia in diversi Paesi (in particolare in quelli in cui si parlano lingue con caratteri speciali), il miglioramento degli appunti e la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release (come ad esempio quelli relativi agli arresti di Samsung Note, agli elementi bloccati negli appunti e al supporto alla modalità scura quando si usano gli appunti).

Come scaricare la nuova versione della tastiera

La nuova versione della tastiera è già in fase di rilascio e dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone Samsung Galaxy nel giro di qualche giorno. I più impazienti di provare le novità studiate dal team di sviluppatori del colosso coreano possono accedere al Galaxy Store (qui trovate la pagina dedicata) e scoprire se l’update è già disponibile.

