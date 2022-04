YouPin è la piattaforma di crowdfunding creata da Xiaomi per portare sul mercato le migliori novità tecnologiche, aiutando i piccoli produttori a far conoscere i propri prodotti. Uno dei più recenti a sbarcare su YouPin è KEPUP, uno smartwatch che punta alla qualità e all’esperienza utente senza però scordarsi la convenienza.

KEPUP smartwatch, economico ma completo

Solitamente gli smartwatch più economici sono dotati di schermi piccoli e con una definizione molto bassa. Non è il caso di KEPUP, che può contare su uno schermo TFT da 1,69 pollici con una risoluzione di 240 x 280 pixel, che permette quindi di leggere in maniera chiara tutti i contenuti mostrati.

Buona anche la parte dedicata alla connettività, grazie al supporto al Bluetooth 5.0, che consente di avere una buona autonomia e una migliore qualità del segnale. Grazie anche alla batteria da 260 mAh potete utilizzare KEPUP per una settimana prima di dover ricorrere alla ricarica, anche se questo dato può variare in base all’utilizzo che ne fate al numero di notifiche che ricevete.

Da buon smartwatch infatti KEPUP può ricevere le notifiche da uno smartwatch con Android o iOS, dopo aver installato sullo smartwatch la companion app che vi permetterà di gestire ogni aspetto del dispositivo. KEPUP è uno smartwatch da utilizzare in ogni situazione, dallo sport al tempo libero, senza temere di danneggiarlo. È infatti dotato di certificazione IP68 che lo rende resistente a polvere e acqua, incluso qualche tuffo in piscina, pioggia o sudore, per non rovinarlo in nessuna situazione.

Non mancano le classiche funzioni dedicate al fitness, come il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, con un promemoria che segnala una eventuale frequenza eccessiva, durante la giornata o negli allenamenti. Insieme al sensore che misura il battito cardiaco troviamo anche quello che monitora la saturazione di ossigeno nel sangue, altro parametro molto importante per tenere sempre sotto controllo la propria salute.

Con KEPUP potete migliorare anche le vostre abitudini di sonno, analizzando i dati raccolti durante la notte, con la visualizzazione delle varie fasi del sonno e la possibilità di intercettare eventuali disturbi. È inoltre possibile registrare le proprie attività sportive (con dieci diversi sport supportati) e rilassarsi con i minigiochi che possono essere scaricati, ideali per le attese in fila o per rilassarsi qualche minuto.

