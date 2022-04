I chip con tecnologia Ultra-wideband (UWB) stanno diventando sempre più comuni tra gli smartphone di Samsung e, pertanto, non c’è da stupirsi se il colosso coreano si stia impegnando per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, garantendo così a chi sceglie uno dei suoi device un’esperienza sempre più ricca ed esclusiva.

Ricordiamo che questa tecnologia consente ad esempio di migliorare la precisione dei sistemi di tracciamento degli oggetti ed è in grado di trasformare uno smartphone in una vera e propria chiave digitale per aprire la propria auto.

La Chiave Digitale di Samsung supporta nuovi modelli

Inizialmente quest’ultima funzionalità era supportata soltanto da Genesis GV60 ma il colosso coreano ha promesso che avrebbe ampliato l’elenco delle auto che possono sfruttarla e pare che nelle scorse ore siano arrivati importanti progressi a tal proposito.

Stando a quanto viene riportato da TizenHelp, infatti, la funzionalità della chiave digitale può ora essere sfruttata anche con alcuni dei veicoli di altri due grandi produttori di auto come BMW e Kya.

Tra i nuovi veicoli che supportano tale funzione troviamo i seguenti:

BMW serie da 1 a 8

BMW serie da X5 a X7

BMW Z4

BMW i4

BMW IX3

BMW IX

Kia Niro

Genesis G90

Per quanto riguarda Genesis GV60 e G90, su entrambi i modelli è supportata sia la modalità UWB che quella NFC mentre per tutte le altre auto dell’elenco è supportata soltanto la modalità NFC.

Con la funzionalità della chiave digitale gli utenti Samsung possono bloccare o sbloccare la propria auto, aprire il bagagliaio, avviare il motore, regolare i sedili e gli specchietti.

Al momento la funzione Digital Car Key funziona soltanto sul alcuni modelli di Samsung: la serie Galaxy S21, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 e la serie Galaxy S22.

