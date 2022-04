Una recente indiscrezione suggerisce che in futuro gli smartphone della famiglia Google Pixel potranno inoltrare le chiamate a un Chromebook connesso, sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita.

Il trasferimento di chiamata tra computer e smartphone non è una rivoluzione, visto che Microsoft offre questa possibilità da molto tempo tramite l’app Il tuo telefono, ma per l’ecosistema Google rappresenta una connessione ancora più estesa tra i dispositivi Google Pixel e ChromeOS.

Tuttavia questa funzionalità sarà probabilmente disponibile per qualsiasi Chromebook che esegue l’ultima versione di ChromeOS al momento del lancio, ma potrebbe richiedere che lo smartphone esegua Android 13.

Inoltre non è ancora chiaro se il colosso di Mountain View consentirà l’inoltro delle chiamate solo per i dispositivi della famiglia Google Pixel o anche per altri smartphone Android.

Google sta lavorando alle chiamate tra smartphone e Chromebook

La funzionalità “Cross-Device Notification Service” è stata individuata da Mishaal Rahman in una build di Android 13 all’interno delle preferenze di connessione.

Al momento non abbiamo altri dettagli sull’inoltro di chiamate tra smartphone Android e Chromebook, ma nei prossimi mesi dovrebbero emergere informazioni più esaurienti.

