A distanza di un paio di mesi dalla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy Tab S8, è arrivato per il modello più costoso del trio il momento di dimostrare cosa è in grado di fare per quanto riguarda l’aspetto della resistenza: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Come spesso accade, si deve a JerryRigEverything il merito di avere acceso i riflettori anche su questo aspetto del nuovo tablet di punta del colosso coreano, un dispositivo dalle dimensioni a dir poco generose (il suo display può contare su una diagonale di 14 pollici).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo tablet troviamo un display Super AMOLED da 14,6 pollici WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) con refresh rate a 120 Hz, un processsore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 13 megapixel e ultra grandangolare da 6 megapixel), una doppia fotocamera anteriore (con sensore principale da 12 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel), una batteria da 11.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida fino a 45 W), quattro altoparlanti by AKG e S Pen inclusa.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra viene torturato in un video

E così anche per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è arrivato il momento di sfidare vari strumenti di tortura, da oggetti appuntiti a un accendino, avendo la possibilità di dimostrare di che pasta è fatto.

Ma l’aspetto più interessante del video test di resistenza realizzato da JerryRigEverything è quello relativo alla prova di “piegatura” del tablet: il device di Samsung, infatti, contrariamente a quanto è lecito attendersi considerando le sue dimensioni (che suggeriscono una capacità di resistere a questo genere di test decisamente inferiore rispetto ai modelli più piccoli), è riuscito a non riportare danni.

Se siete curiosi di scoprire come se la sia cavata Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente filmato. Buona visione:

I nuovi tablet di Samsung sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore.