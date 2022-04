Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per ottimizzare il meccanismo di condivisione dei documenti, già presente da tempo all’interno dell’app, avviando il rilascio a tutti i beta tester di un contatore che mostra il tempo residuo quando si condivide un documento all’interno di una chat.

È la seconda novità riguardante la condivisione dei documenti introdotta in WhatsApp, dopo il test della condivisione di file con dimensioni fino a 2 GB rivolto ad un ristretto numero di beta tester e del quale vi abbiamo parlato un paio di settimane fa.

WhatsApp ottimizza ulteriormente la condivisione dei documenti

Nelle ultime versioni di WhatsApp Beta è stato inserito il tempo residuo per il completamento del download o dell’upload di un documento ricevuto/inviato all’interno di una chat.

Come è possibile apprezzare dallo screenshot seguente, catturato in fase di invio di un documento, all’interno della bolla relativa al file che stiamo inviando vengono mostrate, sotto il nome del file, la percentuale di caricamento e il tempo residuo (stimato) al completamento dell’operazione.

Si tratta di una funzionalità molto utile per quegli utenti che condividono molti documenti all’interno delle chat di WhatsApp, e potrebbe diventare (quasi) fondamentale nel momento in cui venisse estesa a tutti la possibilità di condividere i file enormi, quella funzionalità che il team di sviluppo sta attualmente testando in Argentina.

La novità è in rilascio per tutti i beta tester

Il contatore per il tempo residuo durante la condivisione dei documenti è in rilascio graduale per tutti gli utenti che eseguono WhatsApp Beta per Android, per iOS e per PC Desktop.

Le versioni contrassegnate come compatibili a ricevere questa novità sono tutte le versioni di WhatsApp Beta rilasciate a partire dalle seguenti: 2.22.8.11 per Android, 22.8.0.74 per iOS e 2.2209.3 per Windows 10 e Windows 11.

Se eseguite una versione di WhatsApp Beta tra quelle sopraindicate (o una versione ad esse successiva) ma non vedete la novità, non disperate: appunto perché si tratta di un rilascio graduale, potrebbe volerci del tempo prima che la novità venga abilitata sul vostro account.

Visto il rilascio in larga scala, immaginiamo che il nuovo contatore possa presto raggiungere anche le versioni stabili di WhatsApp su tutte le piattaforme.

Come aggiornare WhatsApp Beta su tutte le piattaforme

Purtroppo, per quanto concerne il client iOS di WhatsApp, il programma beta tramite TestFlight è chiuso da tempo e quindi non è possibile aderirvi: nel caso in cui siate già utenti del programma beta, vi basterà verificare di avere installato la versione più recente dell’applicazione tramite l’App Store di Apple.

È invece possibile testare le novità di WhatsApp in anteprima, sia per Windows che per Android.

Sul sistema operativo Windows , vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”. Su Android, invece, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Al netto delle novità in anteprima, per non perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

