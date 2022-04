Il team di sviluppatori del Consorzio Unicode non conosce sosta e, sebbene gli utenti finali si apprestino a ricevere il pacchetto di Emoji 14.0, è già proiettato sulle future versioni: sono già iniziati, infatti, i lavori volti a pianificare il pacchetto Emoji 16.0 e da un paio di giorni è possibile inviare le domande per la creazione di nuove faccine da includere in esso (c’è tempo sino al 31 luglio 2022 per esporre le proprie idee).

Sono già iniziati i lavori per Emoji 16.0

E così, attraverso un post sul blog ufficiale, il team del Consorzio Unicode prova a fornire a tutti gli interessati alcuni suggerimenti su come capire se loro idee possano essere approvate e trasformarsi in un’emoji che nel giro di qualche anno finisca per arrivare su tutti i dispositivi mobile.

Tra le raccomandazioni più importanti vi sono quelle relative al rispetto dei criteri di inclusione e di priorità, ovviamente evitando “doppioni” con le faccine già esistenti ed approvate.

Tra i suggerimenti del team del Consorzio Unicode vi è quello di tenere in considerazione alcuni aspetti che potrebbero favorire l’approvazione di un’emoji, come la possibilità di essere utilizzata per più scopi (magari perché contiente riferimenti metaforici), la possibilità di essere usata in combinazione con altre faccine per esprimere determinati significati o la capacità di esprimere qualcosa che non è ancora rappresentata da altre emoji.

Ed ancora, le faccine candidate dovrebbero essere in grado di riuscire a rappresentare un’entità distinta e iconica (meglio se con una rilevanza per un pubblico molto ampio), devono essere compatibili con le piattaforme social più popolari e dovrebbero essere ad alta frequenza d’uso.

Gli interessati possono trovare degli esempi di potenziali emoji da proporre seguendo questo link.

Se anche voi avete deciso di proporre una faccina al team del Consorzio Unicode non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna (quelle selezionate saranno soltanto pochissime tra le tante proposte).