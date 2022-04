L’ultimo nato di casa OPPO, Find X5 Pro, è disponibile anche sul mercato italiano da metà marzo, si tratta di un dispositivo di fascia alta di tutto rispetto, in grado di competere senza troppe rinunce con le controparti offerte dai brand concorrenti.

Una delle caratteristiche meno prese in considerazione dagli utenti, che solitamente guardano al processore, tipologia di memorie, fotocamere e batteria, è rappresentato dal sistema di raffreddamento; OPPO Find X5 Pro da questo punto di vista, dispone di un sistema di tutto rispetto, che consente di mantenere sotto controllo le temperature anche durante le operazioni più energivore a livello di risorse. Ciò nonostante il brand ha deciso di introdurre in Cina, per i clienti che avevano preordinato lo smartphone, una nuova custodia protettiva sviluppata dai ricercatori dell’università di Wuhan; si tratta della custodia di raffreddamento Ice Skin, in grado di abbassare la temperatura del dispositivo di 3 gradi Celsius.

La nuova custodia Ice Skin è sviluppata su una tecnologia innovativa, basata su uno strato di idrogel Glacier-Mat: lo strato di idrogel presente all’interno della custodia è in grado di riassorbire l’umidità presente nell’aria, creando un sistema di raffreddamento circolare.

Dal punto di vista estetico, Ice Skin si adatta perfettamente allo smartphone, è sottile e leggera nonché simile in tutto e per tutto ad una classica custodia protettiva; come già detto, la cover in questione è stata inserita nel pacchetto dedicato ai clienti cinesi che avevano effettuato il pre ordine di OPPO Find X5 Pro. Non ci sono, al momento, informazioni ufficiali circa una sua eventuale commercializzazione a livello globale.