Si chiama OSCAL S60 Pro l’ultimo arrivato in casa Blackview, compagnia asiatica specializzata nella realizzazione di rugged phone. Il nuovo smartphone di fascia media sarà protagonista di una offerta di lancio davvero interessante, con il prezzo tagliato del 50% che lo rende decisamente appetibile, anche in virtù di una serie di caratteristiche niente male.

Visione notturna e grande autonomia

Blackview Oscal S60 Pro prova a emergere rispetto alla concorrenza grazie a una fotocamera posteriore con illuminatore a infrarossi per effettuare scatti anche nel buio più assoluto e realizzare foto altrimenti impossibili da ottenere.

Andiamo però con ordine, partendo dallo schermo HD+ (720 x 1440 pixel) da 5,7 pollici senza alcun foro o notch. La fotocamera frontale trova infatti posto nella cornice superiore, decisamente evidente così come quella inferiore. Lo schermo è ben protetto da un guscio in gomma, particolarmente rinforzato sugli spigoli, per prevenire qualsiasi tipo di danno in caso di caduta.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Helio A25, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, che lo pongono di fatto nella fascia bassa del mercato. La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11, Bluetooth ma soprattutto tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità. É presente anche un lettore di impronte digitali, integrato nel tasto di accensione/sblocco, per garantire una maggiore sicurezza nelle transazioni. Completa anche la sezione dedicata alla geolocalizzazione con supporto a GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, per un posizionamento sempre rapido e preciso.

Trattandosi di un rugged phone non potevano mancare le certificazioni IP68&IP69K e quella MIL-STD-810H, che ne certificano la resistenza ad acqua, polvere, immersioni e cadute, anche le più rovinose. Blackview non ha dimenticato l’autonomia e ha montato una batteria da 5.580 mAh in grado di coprire anche le giornate più impegnative senza alcun problema, lasciando spazio anche per arrivare a due giorni con un uno meno ossessivo.

Particolare la fotocamera posteriore, che utilizza un sensore principale da 13 megapixel affiancato da un secondo sensore da 8 megapixel per la fotografia notturna. Quest’ultima è resa possibile dagli emettitori a infrarossi posizionati sopra le due fotocamere e vi permetterà di realizzare fotocamere decisamente particolari anche in assenza di luce.

Il sistema operativo è Doke OS 2.1, basato su Android 11, con un occhio di riguardo per fluidità ed efficienza con un risultato molto gradevole anche dal punto di vista estetico. Tre le colorazioni a disposizione, anche se il corpo dello smartphone rimane nero: a cambiare sono solamente alcuni accenti che sottolineano le forme del dispositivo.

La vendita promozionale prenderà il via lunedì 28 marzo con un prezzo di circa 125 euro, la metà rispetto al prezzo di listino. Potete acquistare Blackview Oscal S60 Pro su AliExpress utilizzando questo link.

