Siamo entrati ufficialmente nella primavera, stagione tradizionalmente associata alle grandi pulizie che per molti accompagnano il cambio degli armadi in vista della bella stagione. Negli ultimi anni si sono moltiplicati, grazie alla tecnologia, gli strumenti in grado di rendere meno pesante e più semplice il lavoro di chi deve pulire.

Tra i brand che si sono fatti rapidamente strada in questo mercato troviamo Tineco, un produttore specializzato in aspirapolvere e lavapavimenti, di cui vi abbiamo parlato ripetutamente sulle nostre pagine, con la recensione di alcuni dei prodotti più importanti. In occasione della primavera Tineco ha quindi lanciato una serie di sconti sui prodotti più indicativi del proprio catalogo, andando a coprire ogni fascia di presso per garantire la migliore soluzione per tutti.

Gli sconti proposti da Tineco, raggiungono il 30% e sono relativi a prodotti che potete acquistare su Amazon Italia, con tutti i vantaggi del caso. Le promozioni prenderanno il via dal 28 marzo, e in questo articolo vi anticipiamo quali saranno i prodotti in offerta e i relativi sconti, così da poterli acquistare al prezzo migliore. Per ogni prodotto troverete anche una breve descrizione delle funzioni, per sapere se fa effettivamente al caso vostro, e la data di validità della promozione.

Tineco A10 Dash

Tineco A10 Dash è il modello base del produttore, anche se è un prodotto già completo. Il motore da 300 watt è in grado di generare una pressione di 17.000 Pa, così da poter raccogliere tutti i tipi di sporco. L’autonomia può raggiungere i 25 minuti, sufficienti per appartamenti di dimensioni contenute, ma anche per pulire in abbinamento a un robot aspirapolvere, e passare solo dove quest’ultimo non riesce ad arrivare.

Potete acquistarlo in promozione su Amazon a 111,75 euro invece di 149 euro dal primo al 13 aprile

Tineco A10 Hero

Altrettanto interessante è Tineco A10 Hero, che può contare su una ricca dotazione di accessori mantenendo un peso davvero contenuto, appena 1,3 Kg. Il motore da 350 W garantisce una forza aspirante decisamente elevata e la batteria consente di raggiungere agevolmente i 25 minuti di autonomia, sufficienti per le vostre pulizie quotidiane. Da segnalare anche la presenza dei LED nella parte frontale della spazzola motorizzata, per scovare anche lo sporco più nascosto.

Potete acquistare Tineco A10 Hero su Amazon a 152,15 euro invece di 179 euro dal 28 marzo al 3 aprile.

Tineco A11 Hero

Se il vostro budget è leggermente più sostanzioso allora Tineco A11 Hero è la soluzione ideale, grazie a un motore da 450 watt che offre una forza di aspirazione di 120 AW e genera una pressione di ben 22.000 Pa. Non mancano una spazzola motorizzata con LED frontali, due batterie per raggiungere i 50 minuti di funzionamento e un sacco di accessori, inclusi filtri di ricambio.

Potete acquistare Tineco A11 Hero su Amazon a 224,25 euro invece di 299 euro dal primo al 13 aprile

Tineco A11 Master

Salendo ancora di prezzo troviamo Tineco A11 Master, che riprende buona parte della scheda tecnica della versione Hero, con motore da 450 watt e 50 minuti di autonomia grazie alla doppia batteria. Sono presenti una spazzola a rullo morbido per i pavimenti delicati e alcuni accessori assenti nella versione Hero. E nella base di ricarica è possibile alloggiare numerosi accessori per averli sempre a portata di mano quando serve.

Potete acquistare Tineco A11 Master a 269,25 euro invece di 359 euro dal primo al 13 aprile su Amazon.

Tineco iFloor 3

Se quello che state cercando non è solo uno strumento per aspirare polvere e briciole ma anche una soluzione per lo sporco liquido (latte, sughi, bibite e prodotti simili), allora potete fare un pensierino a Tineco iFloor 3, un dispositivo in grado di lavare e aspirare allo stesso tempo. Grazie a due serbatoi separati potete lavare sempre con acqua (calda) pulita, aggiungendo l’apposito detergente.

Pulisce diversi tipi di pavimenti e ha un’autonomia di circa 20 minuti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Tineco iFloor 3.

Lo potete acquistare su Amazon a 231,75 euro invece di 309 euro dal primo al 13 aprile.

Tineco Floor One S3

Tineco FLOOR One S3 è una versione più evoluta del modello precedente, con la possibilità di essere controllato tramite app e con uno schermo LED ricco di informazioni e dettagli. La batteria da 4.000 mAh gli permette di superare i 30 minuti di autonomia e la trazione generata dalla spazzola rotante riduce sensibilmente lo sforzo per il lavaggio.

Anche in questo caso è possibile utilizzare acqua calda e un detergente, per una igiene profonda del pavimento. E alla fine della pulizia la lavapavimenti si pulisce da sola, senza che dobbiate sporcarvi le mani. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Tineco FLOOR ONE S3.

Potete acquistarlo su Amazon a 327,2o euro invece di 409 euro dal primo al 13 aprile.

Tineco Pure One X

Torniamo agli aspirapolvere senza filo per parlare della serie Pure One, il cui modello Pure One X è il più economico. Fino a 70 minuti di autonomia, peso contenuto (2.35 Kg), bassa rumorosità, filtro lavabile e una ricca serie di accessori ne fanno il compagno ideale per ogni casa. Ed è capace di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, rilevando lo sporco e ottimizzando i consumi.

Ricca anche la dotazione di accessori. Potete acquistare Tineco Pure One X su Amazon a 201,75 euro invece di 269 euro dall’8 al 10 aprile

Tineco Pure One S12

Tineco Pure One S12 è il modello di punta del brand, almeno per quanto riguarda gli aspirapolvere cordless. É ricco di funzioni, con un ampio display che mostra numerose informazioni utili. Con la tecnologia iLoop è in grado di regolare autonomamente la forza di aspirazione, e grazie alla batteria rimovibile potete aumentare senza problemi l’autonomia.

Ha una dotazione di accessori davvero completa, tra cui un prefiltro per allungare la vita di quello principale. Trovate maggiori dettagli nella nostra recensione completa di Tineco Pure One S12. Potete acquistarlo su Amazon a 321,30 euro invece di 459 euro

Tineco Pure One S11

Più economico ma altrettanto completo è Tineco Pure One S11, con una forza di aspirazione di 130 AW e tecnologia iLoop per la regolazione automatica della potenza, così da ottimizzare i consumi. I LED frontali permettono di vedere lo sporco ovunque e tramite smartphone potete sempre conoscere lo stato dei componenti e della batteria.

Potete acquistare Tineco Pure One S11 su Amazon a 251,30 euro invece di 359 euro dal primo al 13 aprile.

Tineco Pure One S5 Combo

Chiudiamo questa lunga rassegna con Tineco FLOOR One S5 Combo, che abbiamo da poco recensito. Si tratta di una evoluzione della lavapavimenti, visto che unisce la versatilità di un prodotto pensato per lavare e aspirare alla mobilità di un aspirapolvere cordless. Il motore infatti può essere rimosso e collegato a un serbatoio, per diventare un piccolo aspirapolvere da utilizzare per fessure, angoli e zone dove la lavapavimenti non può arrivare.

Potete acquistarlo su Amazon a 359,20 euro invece di 449 euro dll’8 al 10 aprile.

