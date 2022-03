Omdia ha pubblicato la classifica dei 10 smartphone più venduti nel corso del 2021 a livello globale ed il vincitore è probabilmente un modello insospettabile: stiamo parlando del super economico Samsung Galaxy A12.

Ebbene sì, il modello entry level di Samsung è riuscito a lasciarsi alle spalle i vari iPhone (che praticamente dominano la classifica) e altri due smartphone economici Android.

Samsung Galaxy A12 è il più venduto del 2021

Il podio della classifica di Omdia vede nell’ordine Samsung Galaxy A12 (con 51,8 milioni di modelli venduti), seguito da Apple iPhone 12 (con 41,7 milioni di modelli venduti) e Apple iPhone 13 (con 34,9 milioni di modelli venduti). A seguire si posizionano Apple iPhone 11, Redmi 9A, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy A02.

In sostanza, gli unici tre modelli Android sono dispositivi super economici e questo dato ci conferma che il sistema operativo mobile di Google ha serie difficoltà ad imporsi nel settore di fascia alta.

E da questo punto di vista il colosso di Mountain View e i vari produttori che puntano sul suo OS probabilmente dovranno riflettere se desiderano invertire un trend che vede il melafonino letteralmente dominare la classifica dei telefoni più venduti.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A12 (che è il primo smartphone del colosso coreano a superare quota 50 milioni di unità vendute in un anno), ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche troviamo un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore MediaTek Helio P35, tre versioni per quanto riguarda la memoria RAM (3 GB, 4 GB o 6 GB) e di archiviazione (32 GB, 64 GB o 128 GB), una fotocamera frontale da 8 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W).

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy A12