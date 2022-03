Da Vodafone arriva una nuova interessante iniziativa dedicata ai clienti di questo operatore che non hanno mai usato l’app ufficiale: l’obiettivo, infatti, è promuovere l’app My Vodafone, disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

La nuova iniziativa, che potrà essere sfruttata fino al 31 marzo (salvo eventuali proroghe), è dedicata ad alcuni già clienti che non hanno ancora scaricato l’applicazione: nei punti vendita dell’operatore, infatti, saranno invitati a farlo e in cambio potranno ottenere l’attivazione gratuita della promozione Infinito 7 Giorni.

Si tratta di una promo che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti (e alla massima velocità disponibile), ovviamente il tutto per la durata di 7 giorni: in sostanza, l’operatore per una settimana offre una prova pratica delle potenzialità che è in grado di garantire con i suoi servizi.

Come attivare la nuova promozione di Vodafone

La prima cosa da fare è scaricare l’app My Vodafone e quindi è necessario aprirla, dare tutti i consensi richiesti e attendere la notifica di benvenuto, con la quale l’operatore invita a provare gratuitamente l’offerta Infinito 7 Giorni.

Gli utenti che desiderano provare effettivamente tale soluzione non devono fare altro che cliccare sul tasto Provalo Gratis e seguire le istruzioni che verranno visualizzate, fino a cliccare sul tasto Attiva Subito.

Una volta che l’offerta sarà stata effettivamente attivata, il cliente riceverà un SMS di conferma e da quel momento potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza pensieri.

L’app My Vodafone è disponibile per Android, iOS e dispositivi Huawei e può essere scaricata attraverso i seguenti link:

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

