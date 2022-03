Samsung continua il programma di sviluppo di Android 12 con One UI 4.1 per la sua gamma di smartphone. Nella lista dei prossimi smartphone che riceveranno l’aggiornamento ci sono anche il Galaxy M31 ed il Galaxy M32. Non si tratta, di certo, degli smartphone più noti della gamma Samsung ma comunque ci troviamo di fronte a due mid-range con buon bacino di utenti, in particolare in India.

È proprio nel mercato indiano che, a sorpresa, Samsung ha avviato un programma di beta testing per il nuovo aggiornamento che porterà Android 12 e la nuova evoluzione della One UI sui due smartphone della casa coreana. Ecco i dettagli in merito ai nuovi aggiornamenti Samsung in arrivo nelle prossime settimane:

Samsung avvia un programma di beta test di Android 12 con One UI 4.1 per Galaxy M31 e M32

Nelle ultime ore, Samsung ha aperto le iscrizioni per un programma di beta test di Android 12 con One UI 4.1 per i mid-range Galaxy M31 e M32. Il programma in questione è riservato agli utenti indiani dei due smartphone che hanno ricevuto un invito ad iscriversi alla beta tramite una notifica dell’app Samsung Members. L’iniziativa sembra aver riscosso un enorme riscontro da parte degli utenti.

Samsung ha, infatti, interrotto le registrazioni al programma di beta a poche ore di distanza dal lancio segno che buona parte degli utenti invitati ha aderito. Il firmware della beta dell’aggiornamento ad Android 12 per Galaxy M31 e M32 coincide con la versione M315FDDU2ZVB8/M325FDDU2ZVB4. Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito alla durata della fase di beta. L’aggiornamento stabile ad Android 12 potrebbe arrivare nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda l’India.

Ricordiamo che per il Galaxy M31, uscito due anni fa, quest’aggiornamento sarà l’ultimo major update in programma. Successivamente arriveranno esclusivamente aggiornamenti di sicurezza. Il Galaxy M32, invece, dovrebbe ricevere da Samsung anche un secondo aggiornamento raggiungendo, il prossimo anno, Android 13 ed una nuova evoluzione della One UI. Conferme ulteriori potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.