Chi ha installato l’app IO e ha richiesto l’Assegno Unico sta iniziando in queste ore a ricevere la notifica dell’avvenuto primo pagamento. Il messaggio proviene dall’INPS e comunica la cifra e l’istituto presso il quale è stata erogata.

Notifiche dall’app IO: sta arrivando il primo pagamento dell’Assegno Unico dall’INPS

Per le domande ricevute dall’INPS tra l’1 gennaio e il 28 febbraio 2022, l’Istituto provvede al versamento della somma tra il 15 e il 21 marzo 2022, dunque per alcuni potrebbe esserci qualche altro giorno di attesa. Le domande totali ricevute sono state in tutto 3.509.444, per un numero di figli totale di 5.799.156.

Nel caso siano state rispettate le modalità e le tempistiche per la richiesta dell’Assegno Unico potrebbe dunque arrivare in queste ore una notifica dall’app IO che riporta a un messaggio simile a questo:

“Ti comunichiamo che abbiamo disposto un pagamento per un importo di *** euro a tuo favore presso “***” per “ASSEGNO UNICO” con valuta 21/03/2022. Per avere maggiori informazioni clicca sul link sottostante.“

Vi ricordiamo che l’app IO è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e permette di avere accesso a diversi servizi delle Pubbliche Amministrazioni italiane, locali o nazionali. All’interno dell’app, tra le altre cose, si possono ricevere le Certificazioni Verdi COVID-19 (Green Pass), ricevere messaggi e comunicazioni dagli enti pubblici, gestire le scadenze verso la Pubblica Amministrazione, effettuare il pagamento di servizi e tributi (anche tramite codici QR) e tenerne traccia grazie allo storico.

Per utilizzarla è necessario registrarsi con le credenziali SPID o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE): per gli accessi successivi si potrà utilizzare un più semplice PIN o un riconoscimento biometrico. L’app è scaricabile seguendo il badge qui sotto.

