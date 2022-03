Tra le novità introdotte da Samsung con Samsung Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra vi è anche il supporto ad una velocità di ricarica più elevata: i due smartphone, infatti, possono essere ricaricati fino a 45 W mentre i possessori del fratello più piccolo si dovranno “accontentare” di una ricarica a 25 W.

La nuova tecnologia di ricarica a 45 W viene supportata attraverso il protocollo Fast Charging 2.0 mentre la versione “base” può contare sulla prima generazione di questo protocollo ed entrambi usano le specifiche USB Power Delivery PPS.

In pratica, qualsiasi caricabatterie USB Power Delivery PPS in grado di fornire i 45 W di potenza richiesti potrà ricaricare Samsung Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra alla massima velocità supportata mentre un vecchio caricabatterie di Samsung non caricherà i nuovi modelli alla massima velocità potenziale.

Samsung Galaxy S22 Plus e Ultra ricaricati con vari dispositivi

A questo punto molti utenti potrebbero avere il dubbio se acquistare un nuovo caricabatterie di Samsung a 45 W (non incluso nella confezione di vendita) per sfruttare la maggiore velocità oppure continuare ad usare un modello vecchio e lo staff di Android Authority ha compiuto qualche test per consentire loro di fare una scelta più consapevole.

Questi sono i risultati di tali test condotti con un Samsung Galaxy S22 Ultra (i tempi riportati sono quelli necessari a fare arrivare lo smartphone al 100%):

45W USB Power Delivery PPS — 62 minuti

25W USB Power Delivery PPS — 69 minuti

18W USB Power Delivery — 91 minuti

Qualcomm Quick Charge — 92 minuti

Samsung Adaptive Fast Charge — 98 minuti

Standard 5V USB — 135 minuti

Rispetto ai normali standard USB Power Delivery e Quick Charge, i nuovi caricabatterie offrono un notevole miglioramento del tempo di ricarica (tra i 20 e i 30 minuti a seconda della potenza) e il miglioramento è ancora più evidente se si fa un paragone con il vecchio standard Samsung Adaptive Fast Charge e con la ricarica USB 5V.

Ma se si fa un confronto con il caricabatterie di Samsung Galaxy S21 Ultra, ossia USB Power Delivery PPS a 25 W, il miglioramento è di qualche minuto e ciò probabilmente non giustifica l’acquisto di quello nuovo e più potente.

Il seguente grafico mostra come si ricarica il Samsung Galaxy S22 Ultra con il nuovo caricabatterie da 45 W e con quello “vecchio” da 25 W e ci conferma che, pur essendoci un miglioramento, non è tale da rivoluzionare l’esperienza utente:

Chi possiede già il caricabatterie a 25 W di Samsung Galaxy S21 Ultra, in sostanza, potrebbe non avere un grande interesse ad acquistare quello da 45 W.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra