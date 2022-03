Un nuovo report pubblicato da Canalys conferma che il settore dei dispositivi true wireless stereo (TWS) è in grande crescita e, nonostante la crisi economica generata dalla pandemia di Coronavirus, alla fine dello scorso anno ha fatto registrare importanti segnali, superando per la prima volta quota 100 milioni di unità spedite in un trimestre.

Nel quarto trimestre del 2021 le spedizioni di dispositivi true wireless stereo hanno raggiunto quota 103,8 milioni di unità, con una crescita del 21% su base annua ed il settore è stato letteralmente trainato da Apple, che ha dominato il mercato.

Continua a crescere il settore dei dispositivi true wireless stereo

Un notevole apporto alla crescita del settore è stato dato anche dai Paesi in via di sviluppo, nei quali questo tipo di soluzione si sta affermando con insistenza.

E se vi state chiedendo quali siano i vari produttori che stanno sfruttando questo settore in espansione, alle spalle di Apple (che nel quarto trimestre ha spedito oltre 40 milioni di device, con un market share del 38,9% e una crescita su base annua del 20%) troviamo Samsung (con quasi 8 milioni di unità spedite, per un market share del 7,5% e una crescita su base annua del 15%) e Xiaomi (con quasi 7 milioni di unità spedite, per un market share del 6,7% e una diminuzione su base annua del 4%).

La seguente tabella, infine, ci fornisce qualche interessante dettaglio sul settore dei dispositivi dispositivi Smart Personal Audio, anch’esso dominato da Apple con un market share del 22,2% (con una lieve flessione rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente), seguita a distanza da Samsung (9,2% di market share) e Xiaomi (5,4% di market share):

Secondo gli analisti di Canalys questo settore ha ancora grandi margini di crescita: sono tanti, infatti, gli utenti che continuano a fare affidamento sui dispositivi cablati e i produttori devono investire “nell’educazione del mercato”, affrontando e superando le preoccupazioni relative ad aspetti come il prezzo, il comfort, la durata della batteria e la facilità d’utilizzo per incoraggiarli a passare ai dispositivi wireless.

