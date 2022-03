Pare che Samsung abbia avuto una “nuova” idea per decorare e proteggere il retro dei vostri smartphone, rendendoli più accattivanti e alla moda con le sue future pellicole Fashion Film; vediamo di cosa si tratta.

Samsung brevetta una pellicola per decorare il retro degli smartphone

Samsung Electronics ha depositato in data 7 marzo 2022, presso lo United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) un nuovo marchio Samsung Fashion Film, la cui descrizione seppur breve è alquanto esplicativa: “pellicole protettive e decorative per smartphone”.

Il colosso coreano, vuole probabilmente andare incontro a coloro che non sono soddisfatti del lato b del proprio dispositivo, le future pellicole infatti oltre ad una classica azione protettiva, saranno presumibilmente esteticamente particolari, riportando decorazioni e motivi diversi.

In realtà non è nulla di nuovo, non ci riferiamo alle classiche pellicole per la parte frontale, ormai più che diffuse da anni, ma proprio di pellicole per la decorazione del retro degli smartphone. Magari non ci avete mai fatto caso, ma praticamente in tutti i negozi della grande distribuzione retail sono presenti dei macchinari, ad uso esclusivo degli addetti vendita, in grado di ritagliare e applicare vari tipi di pellicole protettive cucite su misura per praticamente qualsiasi modello di smartphone in commercio. Di regola queste pellicole sono trasparenti, in quanto prevalentemente applicate sulla parte frontale, ma sono sempre disponibili anche per la parte posteriore dello smartphone, sia in versione trasparente che non, con varie colorazioni e motivi (ad esempio una trama che ricorda la fibra di carbonio).

Insomma nonostante non si ratti di una novità assoluta, è più che plausibile che Samsung, con il suo bacino di utenza e le sue tecniche di marketing, possa far divenire le pellicole Samsung Fashion Film una nuova moda, soprattutto tra i più giovani.