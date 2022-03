OPPO è uno dei brand nel panorama attuale che sta registrando la maggior crescita, sia in termini di vendite, ma soprattutto per quanto riguarda la schiera di utenti che apprezza i suoi dispositivi; merito di tutto ciò va anche alla sua interfaccia proprietaria Color OS, che nel tempo migliora costantemente e aggiunge nuove funzionalità. Proprio di nuove funzioni vi parliamo oggi, perché OPPO ha introdotto una feature che per ora non si era mai vista, ovvero la possibilità di rilevare l’eventuale presenza di telecamere spia.

Color OS permette di rilevare eventuali telecamere nascoste in una stanza

La nuova funzione è principalmente rivolta a coloro che viaggiano molto, e potrebbero voler controllare la presenza di telecamere nascoste nelle camere d’albergo in cui alloggiano; ma può rivelarsi utile anche in contesti e luoghi differenti, ad esempio spogliatoi, spa o qualsiasi luogo in cui si voglia essere sicuri di tutelare la propria privacy.

Per il momento la nuova funzione è esclusiva di OPPO Find X5 e Find X5 Pro (con Color OS 12.1), ma l’azienda ha già dichiarato l’intenzione di portarla in futuro anche su altri dispositivi; per utilizzarla è necessario scaricare un’applicazione dallo store di OPPO, Hidden Camera Detection: una volta installata chiederà all’utente di disattivare il WiFi e l’hotspot del telefono (probabilmente per ridurre le interferenze) prima di iniziare la ricerca. In seguito verrà richiesto di spegnere le luci della stanza, per rendere più facile l’individuazione di eventuali luci a infrarossi, solitamente utilizzate nelle telecamere wireless dotate di visione notturna.

Se e quando l’applicazione dovesse rilevare una telecamera nascosta, guiderà l’utente nella ricerca con una serie di indicazioni (vi ricordate il gioco che facevamo da bambini? acqua, acqua, fuochino, fuoco, ecco, qualcosa del genere), avvisandolo quando si trova nelle immediate vicinanze del dispositivo nascosto. Al momento, l’applicazione sembra disponibile solo per le versioni cinesi degli smartphone sopracitati, ma sicuramente OPPO la porterà nel prossimo futuro anche sulle versioni globali.