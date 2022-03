Con il Mobile World Congress ormai alle spalle, avaro come non mai di novità interessanti, è il momento di scoprire le migliori offerte del mercato, in particolare per chi non ha trovato novità utili nel corso della manifestazione spagnola. Grazie a Gshopper, noto store online che spedisce la maggior parte dei propri prodotti dai magazzini europei, ha lanciato una serie di offerte decisamente allettanti, che vi permetteranno di portarvi a casa tanti prodotti a prezzi particolarmente aggressivi.

Non solo smartphone

Non ci sono solo smartphone tra i prodotti in promozioni da Gshopper. Anzi, il noto store non ha proposto alcuno smartphone, vista la sostanziale assenza di prodotti nuovi. Ecco allora che abbiamo spazio per monopattini, videoproiettori, prodotti per la pulizia di casa, tablet e molto altro. Per ogni prodotto vi indicheremo un coupon, da utilizzare dopo aver inserito il prodotto nel carrello e prima di procedere al pagamento.

In molti casi grazie ai codici sconto riuscirete ad arrivare a prezzi molto bassi, che rendono uniche le occasioni. Vediamo allora di toccare con mano le promozioni che ha preparato per noi Gshopper.

Ottimi prezzi dunque, in particolare per il nuovo tablet di Xiaomi, ma anche per molti altri gadget e accessori pensarti per semplificar le nostre vite. Ricordiamo che i prezzi segnalati sono inclusivi di IVA e spese di spedizione dai magazzini europei (salvo diversa indicazione) con consegna rapida in meno di una settimana.

Informazione Pubblicitaria

Potrebbe interessarti anche: Gshopper: tutto quello che c’è da sapere sullo store online con le migliori offerte