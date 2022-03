Dopo aver presentato, a dicembre dello scorso anno, HONOR 60 e HONOR 60 Pro e quasi un mese fa HONOR 60 SE, spunta ora una nuova variante del modello Pro: HONOR Code. Sotto il cofano è sostanzialmente identico, quello che cambia completamente è il design della scocca posteriore, realizzata in vetro elettrocromico; vediamo di cosa si tratta.

HONOR vuole sopperire alla mancanza del LED di notifica con HONOR Code

HONOR 60 Pro “HONOR Code” è completamente diverso da qualsiasi altro dispositivo abbiate mai visto, la parte posteriore dello smartphone è realizzata in vetro elettrocromico con la presenza, a caratteri cubitali, delle lettere H, O, N, O, R stampate su di esso; quando si riceve una chiamata o suona un allarme, le lettere si illuminano in sincronia con il ritmo musicale della notifica di turno. Secondo il brand, HONOR Code fornisce “velocità di risposta a livello di millisecondi” ed è inoltre possibile personalizzare l’effetto luminoso e la sua velocità direttamente dalle impostazioni del dispositivo.

Il telefono è disponibile al pre ordine in Cina da oggi, al prezzo di 3.999 yuan (circa 575 euro al cambio attuale) nell’unica configurazione disponibile, ovvero 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone vanta un display OLED FHD+ da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, è mosso dal processore Snapdragon 778G Plus e alimentato da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W; il comparto fotografico principale è composto da tre sensori, uno primario da 108 MP, uno grandangolare da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre anteriormente troviamo una fotocamera da 50 MP.

Come potete notare dal video, l’effetto è altamente scenico e nonostante HONOR non sia il primo brand a cimentarsi in questo (ricordiamo infatti che OnePlus e Vivo hanno già mostrato concept phone dotati di vetro elettrocromico in grado di cambiare colore), si tratta del primo smartphone a raggiungere il mercato con queste caratteristiche.