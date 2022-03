I dati di Gartner confermano la crescita delle vendite di smartphone nel corso del 2021. Le spedizioni globali registrate nel corso del 2021, infatti, sono state nettamente superiori rispetto al 2020, nonostante il protrarsi della pandemia e i ben noti problemi legati alla crisi dei chip che hanno creato rallentamenti alla produzione per diverse aziende del settore.

A guidare il mercato smartphone nel corso del quarto trimestre del 2021 è stata Apple, che ha sfruttato al meglio le richieste record per i suoi iPhone 13. Il 2021, però, vede Samsung in cima alla classifica dei produttori. La percentuale di crescita maggiore è però registrata dal terzetto composto da Xiaomi, OPPO e vivo che, in ottica futura, puntano ad intromettersi nel duopolio formato da Samsung e Apple.

Ecco i dati:

Samsung si conferma il primo produttore di smartphone al mondo nel 2021 ma i brand cinesi crescono a ritmo sostenuto

I dati di Garner chiariscono i risultati di vendita del mercato smartphone nel corso del 2021. Il quarto trimestre si è chiuso con 379 milioni di unità vendute ed un calo del -1.7%. L’ultimo quarto del 2021 è stato dominato da Apple con quasi 83 milioni di iPhone spediti in tutto il mondo ed una crescita del +3.8%. Da segnalare il dato positivo anche di Samsung che ha sfiorato quota 69 milioni di unità vendute con un incremento del +11% rispetto all’anno precedente.

L’ultimo trimestre dell’anno è stato particolarmente negativo per OPPO e vivo, alle prese con un rallentamento evidente del programma di crescita. Migliorano solo leggermente le vendite di Xiaomi che si ferma ad un comunque positivo +3.2%. Ecco i dati completi:

L’analisi relativa a tutto il 2021, invece, conferma un totale di 1,43 miliardi di smartphone venduti nel corso dell’anno con un incremento del +6% nel confronto con i dati dell’anno precedente. A guidare il mercato è stata Samsung. Per l’azienda coreana si registra un totale di 272 milioni di unità vendute con un market share del 19% ed un incremento del +7.6% rispetto ai dati del 2020.

Seconda posizione per Apple che si ferma a 239 milioni di unità vendute con una crescita del +19.7% rispetto ai risultati del 2020. Numeri da record per Xiaomi che totalizza 189 milioni di unità vendute nel corso del 2021 facendo segnare anche un miglioramento delle vendite del +29.8%. In termini assoluti, Xiaomi registra circa 44 milioni di smartphone venduti in più nel confronto tra 2021 e 2020.

Dati ottimi anche per OPPO e vivo. Per quanto riguarda OPPO, le vendite complessive sono state 138 milioni di unità con un miglioramento del +23.7%. Per vivo, invece, si registrano 136 milioni di unità vendute nel corso del 2021 con un miglioramento del +26.7% rispetto ai dati raccolti nel corso dell’anno precede. Si riduce la quota di mercato degli “altri” produttori che si fermano al 39.5%. Complessivamente, le vendite dei brand fuori dalla Top 5 si fermano a 458 milioni di unità con un calo del -14% su base annua.

Ecco i risultati completi dell’analisi di Gartner:

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra e iPhone 13 Pro