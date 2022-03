Il volantino “Rottama & Rinnova” di Euronics ha iniziato a mostrarsi in alcuni punti vendita da un paio di giorni, ma da oggi è disponibile a livello nazionale con tante nuove offerte. Gli sconti riguardano molti prodotti tech, tra i quali un bel numero di smart TV in vista dello switch off, e toccano numerosi smartphone Android e qualche tablet: andiamo a scoprire quelli più interessanti.

Le offerte Android del nuovo volantino Euronics (3-16 marzo 2022)

Il volantino “Rottama & Rinnova” è valido dal 3 al 16 marzo 2022 sia nei negozi fisici sia online e incentiva la sostituzione dei vecchi dispositivi con modelli di nuova generazione. In più offre la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti a partire da 299 euro, con prima rata a settembre 2022.

Questo vale sia per gli elettrodomestici, sia per i prodotti tech tra i quali smartphone e tablet Android. Ecco alcune tra le offerte migliori del nuovo volantino Euronics:

Questa era solo una selezione delle offerte Euronics riguardanti smartphone e tablet Android. Per consultare tutte le proposte della nota catena, che vi ricordiamo essere valide sia online sia nei negozi fino al 16 marzo, potete sfogliare il volantino completo a questo link oppure cliccare qui sotto.

Tutte le offerte Euronics online

