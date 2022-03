Lo scorso novembre il team di Google ha rimosso la sezione con le informazioni relative all’ultimo aggiornamento dagli elenchi delle app del Google Play Store su Android, generando non poche lamentele tra gli utenti.

Dopo poco tempo il colosso di Mountain View è tornato sui propri passi, re-introducendo le informazioni sull’ultimo aggiornamento ma nelle scorse ore questo dato sembra essere scomparso di nuovo.

Il Google Play Store ha rimosso un’informazione utile

Quando si visualizza un elenco sul Google Play Store su uno smartphone Android, andando nella sezione dedicata alle informazioni su una determinata app e scorrendo verso il basso, tra i dati mostrati vi è (o vi era) anche quello relativo all’ultimo aggiornamento.

Stando a quanto si apprende, tale informazione è scomparsa per la maggior parte delle applicazioni e degli utenti Android ed è curioso proprio il fatto che la sua eliminazione non sia universale. Per esempio, per Shazam o Google Foto tale dato è scomparso mentre pare essere ancora presente per la versione beta di Gboard o per Google Chat.

Inoltre le informazioni sulla data relativa all’ultimo aggiornamento restano disponibili sia sulla versione Web di Google Play Store che all’interno della sezione dedicata alla gestione di app e dispositivo.

Al momento non è chiaro se la rimozione di tale informazione dalla versione mobile di Google Pay Store sia frutto di un bug o di una scelta del colosso di Mountain View e lo staff di 9to5Google ha contattato il produttore statunitense per provare a saperne di più.

La speranza è che si tratti soltanto di un bug, in quanto la possibilità di sapere quando è stato rilasciato l’ultimo update per una determinata applicazione rappresenta un’informazione interessante e utile per giudicare se viene aggiornata di frequente prima di scaricarla o acquistarla.

