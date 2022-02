CHUWI, uno dei brand più conosciuti per quanto riguarda tablet, anche con Windows, e mini PC, ha lanciato una interessante promozione su Amazon, che raggiungerà il culmine nel corso della giornata di domani 1 marzo, con sconti fino al 18%. Sono quattro i dispositivi in sconto, tutti con un coupon già attivo, ma che dalle 8:10 alle 20:10 di domani subiranno un ulteriore ribasso. Ecco i dettagli.

CHUWI HeroBook Pro

Il notebook CHUWI HeroBook Pro è dotato di uno schermo da 14,1 pollici, CPU Intel Gemini Lake N4020 affiancata da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB. In questo modo avrete un sacco di spazio per installare nuove applicazioni e per archiviare i vostri dati personali. Non mancano la connettività WiFi dual band e Bluetooth 5.1, per collegarsi più facilmente a Internet e per utilizzare accessori esterni.

Molto buona l’autonomia, grazie alla presenza di una batteria interna da 38 Wh agli ioni di litio, in grado di garantire fino a 9 ore di autonomia. Sul notebook è installato Windows 10 ma è supportato Windows 11 che arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito. Potete acquistare CHUWI HeroBook Pro a 294,38 euro invece di 359 euro su Amazon.

CHUWI UBook X

Se state cercando un tablet 2 in 1, che all’occorrenza possa diventare un notebook, allora CHUWI UBoox X è il dispositivo che fa per voi. È dotato di uno schermo da 12 pollici, con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), CPU Intel Gemini Lake N4120 con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, ai quali possono essere aggiunti fino a 128 GB tramite schede microSD.

Sono presenti una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una frontale da 2 megapixel, la connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0 e, ovviamente, una tastiera, oltre a una stilo per la scrittura a mano sullo schermo (di tipo touch). Grazie al cavalletto posteriore lo schermo può essere inclinato a piacere, per trovare la posizione di lavoro perfetta per ogni situazione.

CHUWI UBook Pro è in offerta su Amazon a 364,65 euro invece di 429 euro.

CHUWI Herobox

CHUWI non fa solo notebook o tablet 2in1 ma anche mini PC, ideali per l’ufficio o per creare una postazione fissa a casa, senza dover spendere cifre esagerate. CHUWI Herobox è un chiaro esempio, con le sue dimensioni compatte. Misura infatti 18,76 x 13,83 x 3,73 centimetri per un peso di poco superiore al chilogrammo.

In questo modo sarà facile trovargli anche nelle scrivanie più piccole: basterà collegare tastiera mouse e un monitor per sfruttarlo. La scheda tecnica include una CPU Jasper Lake di undicesima generazione con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, con la possibilità di installare dischi M.2 fino a 1 TB. Supporta la decodifica 4K per diventare, all’occorrenza, anche un piccolo media center.

Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 186,15 euro invece di 219 euro.

CHUWI Hi10 Go

Chiudiamo con CHUWI Hi 10 Go, un tablet con Windows 10 (aggiornabile a Windows 11), dotato di schermo da 10,1 pollici, CPU Intel Celeron N5100 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD fino a 128 GB. Lo schermo ha una risoluzione FullHD e non mancano la connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 4.2, doppia fotocamera (5 megapixel posteriore e 2 megapixel frontale) e un doppio altoparlante per un suono molto gradevole.

Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 269 euro invece di 319 euro.

