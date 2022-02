Da HMD Global arrivano tre nuovi smartphone economici: stiamo parlando di Nokia C21, Nokia C21 Plus e Nokia C 2nd Edition.

Il produttore ha reso noto che la serie Nokia C ha riscosso un grande successo tra i fan di questo brand ed è anche per tale motivo che lancia contemporaneamente tre nuovi modelli.

Lo smartphone più interessante del trio è Nokia C21 Plus e può contare su un processore Unisoc SC9863A e su un display con risoluzione HD+. La soluzione intermedia è rappresentata da Nokia C21 mentre Nokia C 2nd Edition è un telefono entry level, così come ci conferma il suo display da 5,7 pollici con risoluzione 480p.

Le schede tecniche di Nokia C21, C21 Plus e C 2nd Edition

Ecco le principali caratteristiche dei tre nuovi smartphone di HMD Global.

Nokia C21 Plus

display da 6,5 pollici con risoluzione HD+

processore Unisoc SC9863A

2/3/4 GB di RAM

32/64 GB di memoria di archiviazione (con supporto MicroSD)

fotocamera frontale da 5 megapixel

doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 13 megapixel e di profondità da 2 megapixel)

4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 4.2

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

scocca resistente a schizzi e polvere (certificazione IP52)

batteria da 4.000 o 5.050 mAh (a seconda delle versioni) con ricarica a 10 W

Android 11 Go Edition

dimensioni: 164,8 x 75,9 x 8,55 mm

peso: 178 grammi (4.000 mAh) o 191 grammi (5.050 mAh)

Nokia C21

display da 6,5 pollici con risoluzione HD+

processore Unisoc SC9863A

2/3 GB di RAM

32/64 GB di memoria di archiviazione (con supporto MicroSD)

fotocamera frontale da 5 megapixel

fotocamera posteriore da 8 megapixel

4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 4.2

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

batteria da 3.000 mAh con ricarica a 5 W

Android 11 Go Edition

dimensioni: 169,9 x 77,9 x 8,8 mm

peso: 195 grammi

Nokia C 2nd Edition

display da 5,7 pollici con risoluzione 480 x 960 pixel

processore quad-core

1/2 GB di RAM

32 GB di memoria di archiviazione (con supporto MicroSD)

fotocamera frontale da 5 megapixel

fotocamera posteriore da 8 megapixel

4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 5.0

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

batteria rimovibile da 2.400 mAh con ricarica a 5 W

Android 11 Go Edition

dimensioni: 153,95 x 75,9 x 9,55 mm

peso: 180 grammi

Al momento HMD Global non ha reso noto quando tali smartphone saranno disponibili né a quali prezzi. Staremo a vedere.