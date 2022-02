Il team di sviluppatori di WhatsApp è alla continua ricerca di miglioramenti da apportare al proprio popolarissimo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e al centro di questa ricerca vi è senza dubbio il programma beta dell’applicazione, per il quale vengono regolarmente rilasciati nuovi aggiornamenti.

Nelle scorse ore, il team, ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta della propria applicazione destinata ai dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.22.6.3 di WhatsApp Beta.

Le novità dell’aggiornamento 2.22.6.3 di WhatsApp Beta per Android

WhatsApp ha da un po’ di tempo ridisegnato l’interfaccia delle informazioni di un contatto e adesso, oltre ai collegamenti rapidi per effettuare una chiamata audio o una videochiamata, nella schermata, subito sotto il numero di telefono, è comparso un collegamento per la ricerca all’interno della chat con il contatto. Alcuni utenti segnalano la comparsa della scorciatoia anche nelle info delle chat di gruppo.

Questa funzionalità, indicata dal portale specializzato WABetaInfo come “Search Message Shortcut”, non sembrerebbe, tuttavia, funzionare a dovere: potrebbe infatti accadere che, nonostante la funzione sia stata correttamente abilitata sull’applicazione, non appaia in determinate situazioni. Chiaramente, trattandosi di una beta, sono tutte problematiche che possono capitare.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se siete desiderosi di provare la versione 2.22.6.3 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (e potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma vorreste provare lo stesso in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, potete farlo procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

