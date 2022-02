La sostenibilità è un concetto che sta riuscendo a farsi spazio anche nell’elettronica di consumo e il mercato dell’usato da questo punto di vista rappresenta una notevole fonte di risparmio di materie prime, con conseguente riduzione dell’inquinamento.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se anche gli operatori telefonici stiano iniziando a prestare attenzione al mercato dei dispositivi usati, così come ha già fatto Very Mobile e come ha annunciato di volere fare Vodafone.

Alcune nuove iniziative da Vodafone per la tutela del Pianeta

Il popolare operatore telefonico nelle scorse ore ha reso noto di avere stretto una partnership con Recommerce e di avere in programma una serie di iniziative appositamente studiate per incoraggiare gli utenti europei a prolungare la vita dei loro smartphone.

Vodafone ha pensato a un pacchetto che sarà lanciato nelle prossime settimane e includerà tutta una serie di servizi che vanno dall’assicurazione al supporto tecnico in caso di danni subiti dai device.

Ma l’operatore telefonico non si fermerà qui, in quanto ha in programma di dare il proprio contributo anche al mercato dell’usato: ciò avverrà attraverso una nuova piattaforma digitale nella quale gli utenti potranno farsi un’idea del valore dei propri smartphone in caso di permuta. Gli utenti saranno inoltre invitati a consegnare i vecchi device non più utilizzati, in modo che possano essere rimessi in commercio o smaltiti adeguatamente.

A Recommerce sarà invece affidata la gestione di un servizio di permuta su larga scala, grazie al quale i clienti Vodafone potranno acquistare telefoni ricondizionati di buona qualità.

In sostanza, il perseguimento della tutela del Pianeta sta riuscendo a divenire uno degli obiettivi più importanti anche per i colossi del mondo della tecnologia e di questo nuovo “trend” finiscono per beneficiare un po’ tutti.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche