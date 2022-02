Si chiama Checks ed è l’ultimo progetto nato da Area 120, la divisione di Google che può essere considerata come una sorta di incubatore di idee da sviluppare e fare crescere.

Alla base di Checks vi è il desiderio di aiutare gli utenti e gli sviluppatori di applicazioni mobile a destreggiarsi tra i problemi relativi alla privacy: sempre più di frequente, infatti, i primi si chiedono quali rischi corrano e i secondi si trovano in difficoltà nel capire come realizzare app sicure per chi deciderà di usarle.

Come funziona Checks e cosa offre

In sostanza, Checks può essere considerata una nuova piattaforma per la privacy, nata con l’obiettivo di aiutare a semplificare la privacy e ridurre i rischi per gli sviluppatori di app mobile.

Stando a quanto viene spiegato dal team di Google in un post sul blog ufficiale dell’azienda, Checks dovrebbe essere in grado di aiutare gli sviluppatori di app mobile di tutte le dimensioni a risparmiare tempo, evitando loro di perdersi in processi complicati e ciò grazie ad un sistema di controlli automatizzati relativi alla privacy.

Con Checks gli sviluppatori potranno contare su un valido assistente che consentirà loro di prendere decisioni informate e di identificare potenziali problemi di conformità alle norme che regolano la privacy, il tutto potendo fare affidamento su un linguaggio semplice e su collegamenti a risorse pertinenti.

Il team di Google ci tiene a mettere in evidenza come Checks sia una soluzione “collaborativa”, appositamente pensata per consentire alle aziende che decideranno di sfruttarla di concentrarsi sugli eventuali problemi e trovare rapidamente le relative soluzioni.

Il colosso di Mountain View si dice desideroso di offrire una dimostrazione pratica delle potenzialità di Checks ai team di sviluppatori che al momento stanno lavorando proprio sugli aspetti della privacy delle proprie app mobile e li invita a richiedere un accesso anticipato alla piattaforma.

Per ulteriori informazioni su Checks vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.