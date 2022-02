Nelle scorse ore OnePlus ha lanciato in Cina OnePlus 10 Pro Extreme Edition, ossia una nuova versione dell’attuale smartphone di punta dell’azienda che si caratterizza per l’esclusiva colorazione Panda White e per la generosa dotazione di memoria.

Lo smartphone, infatti, può contare su ben 12 GB di RAM e su 512 GB di memoria di archiviazione, divenendo così il modello più “ricco” da questo specifico punto di vista di tutta la nuova serie di OnePlus.

Se fino a qualche anno fa gli smartphone in colorazione bianca erano un po’ più comuni, negli ultimi mesi questo colore è divenuto sempre più raro e Liu Fengshuo, presidente della divisione produttiva di OnePlus, con un post sul social Weibo ha spiegato quali sono le ragioni di questa inversione di tendenza.

I tre motivi secondo OnePlus

In particolare, a suo dire sono almeno tre le motivazioni per le quali gli smartphone bianchi sono sempre più una rarità e la prima riguarda il processo produttivo, che quando si sceglie questa colorazione diventa molto più complicato (in tre mesi per OnePlus 10 Pro Extreme Edition sono stati testati oltre 100 effetti).

E al primo motivo si ricollega il secondo, in quanto il più elevato livello di difficoltà del processo produttivo comporta una minore resa e, di conseguenza, un costo finale più alto.

Infine, la terza ragione riguarda soprattutto gli utenti più “fissati” con l’estetica, in quanto sugli smartphone di colore bianco le impronte digitali sono molto più visibili.

Ricordiamo che la versione internazionale di OnePlus 10 Pro dovrebbe essere lanciata ufficialmente nelle prossime settimane (lo smartphone, infatti, al momento è disponibile soltanto in Cina) ma non vi sono garanzie che anche la variante Extreme Edition sia destinata ad arrivare in Europa. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da OnePlus.

Leggi anche: i migliori smartphone di OnePlus del mese