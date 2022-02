TCL annuncia il lancio del nuovo TABMAX 10.4. Il nuovo tablet Android sarà disponibile in prevendita in esclusiva su AliExpress. Il debutto del nuovo tablet è fissato per il prossimo 21 febbraio. Successivamente, il tablet di TCL arriverà anche su altri canali. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche ed il prezzo del nuovo tablet TABMAX 10.4 di TCL con Android in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi giorni e subito protagoniste delle offerte di AliExpress.

La scheda tecnica del nuovo TCL TABMAX 10.4

La scheda tecnica del nuovo TCL TABMAX 10.4 include un display da 10.36 pollici con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel, rapporto tra le dimensioni di 15:9). A gestire il funzionamento del tablet troveremo il SoC Snapdragon 665 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno con possibilità di espansione tramite microSD. Da notare anche la presenza di una batteria da 8.000 mAh.

È presente il supporto alla ricarica rapida da 18 W che garantisce una carica del 21% in 30 minuti. Per quanto riguarda l’autonomia, complessivamente, il tablet dovrebbe garantire fino a 8 ore di streaming video continuato. A completare la scheda tecnica del nuovo TABMAX 10.4 di TCL troveremo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e il supporto Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0. Il tablet arriverà sul mercato con Android 11 di serie.

C’è Google Assistant con controllo vocale per semplificare l’utilizzo. Tra gli elementi caratterizzanti del tablet di TCL c’è il supporto alla tecnologia NXTVISION che alleggerisce l’affaticamento degli occhi durante lunghi periodi trascorsi davanti allo schermo grazie la possibilità di attivare modalità ad hoc pensate per massimizzare il confort visivo. Il tablet supporta TCL Kids mettendo a disposizione, in caso di necessità, interfacce “a misura di bambino”.

Il nuovo TCL TABMAX 10.4 è il primo di nuova generazione di tablet del brand. TCL, infatti, ha anticipato la sua presenza al Mobile World Congress 2022 dove presenterà una nuova generazione di dispositivi, tra cui diversi tablet. per l’intrattenimento e la produttività.

Prezzo e disponibilità

TABMAX 10.4 di TCL è pronto al debutto sul mercato. Il tablet sarà disponibile in prevendita su AliExpress dal 21 al 23 di febbraio. Per il lancio, il nuovo tablet potrà essere acquistato al prezzo scontato di 243,27 euro. Successivamente, il nuovo TABMAX 10.4 arriverà anche presso altri canali di vendita. Per sfruttare l’offerta lancio dedicata al nuovo tablet di TCL è possibile accedere alla pagina dedicata di AliExpress dal link qui di sotto:

