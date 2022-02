OPPO e Realme puntano ad accelerare l’arrivo dei nuovi aggiornamenti ad Android 12 per alcuni modelli di smartphone che attendono il prossimo major update del sistema operativo e l’arrivo, rispettivamente, di Color OS 12 e Realme UI 3.0. A partire da questa settimana, alcuni modelli di smartphone di OPPO e Realme possono partecipare ad un programma di beta test che punterà ad accelerare il rilascio del futuro aggiornamento ad Android 12. Vediamo i dettagli del programma e quali sono gli smartphone coinvolti.

OPPO e Realme avviano nuove beta per Android 12: ecco gli smartphone coinvolti

Partiamo da Realme. Il brand ha avviato il programma Realme UI 3.0 Open Beta con l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di testare le novità software in arrivo, tra cui tutte le novità di Android 12, sui propri smartphone. Il programma in questione è disponibile per Realme GT Neo 2, Realme X7 Max ed anche per il Realme GT Master Edition.

I possessori di uno di questi smartphone hanno la possibilità di provare il nuovo update prima del suo rilascio in versione stabile. Secondo informazioni divulgate da Realme ad inizio anno, per questi modelli, l’aggiornamento stabile è atteso per la fine del primo trimestre del 2022. Da notare che Realme ha avviato un programma di test (accessibile previa registrazione) anche per il Realme C25, smartphone di fascia bassa del brand.

L’accesso al programma Realme UI 3.0 Open Beta, oltre ad uno smartphone compatibile, richiede anche l’installazione della più recente versione software. Per partecipare al programma è sufficiente andare in Impostazioni > Aggiornamento software e seguire la procedura per scaricare la “versione di prova” dei Realme UI 3.0. Dopo un rapido controllo, il sistema avvierà il download dell’aggiornamento che richiede circa 5 GB di spazio di archiviazione.

Anche i possessori di smartphone OPPO hanno la possibilità di provare in anteprima Android 12 e la Color OS 12. In queste ore, infatti, il brand ha avviato un programma di beta (accessibile tramite registrazione in questo caso) per i possessori dell‘OPPO Reno4 SE 5G (smartphone che debuttò sul mercato con Android 10 e aggiornato lo scorso anno ad Android 11).

In questo caso, dopo l’accettazione della richiesta, la beta verrà rilasciata via OTA nel giro dei giorni successivi. Per poter accedere al programma, anche in questo caso i possessori dello smartphone dovranno avere una versione software aggiornata. Da notare che, almeno per il momento, OPPO non ha chiarito le tempistiche per il completamento della fase di beta e il rilascio dell’aggiornamento stabile.

Le Open / Closed Beta degli aggiornamenti ad Android 12 dovrebbero diventare ancora più frequenti nel corso dei prossimi mesi per gli smartphone OPPO e Realme. I due brand stanno accelerando le procedure per completare, quanto prima, il programma di aggiornamento degli smartphone compatibili alla nuova versione del sistema operativo Android e delle relative UI.

In copertina Realme GT Master Edition