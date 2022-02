Euronics dà il via quest’oggi a un’interessante promozione valida esclusivamente nei punti vendita: si tratta del ritorno dell’iniziativa “Più prendi, meno spendi”, che offre tantissime proposte con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro. Vediamo come funziona nel dettaglio.

Da 50 a 500 euro di sconto con il “Più prendi, meno spendi” di Euronics

“Più prendi, meno spendi” è disponibile nei negozi Euronics dal 17 febbraio al 2 marzo 2022 (fate attenzione perché potrebbero esserci piccole variazioni tra un punto vendita e l’altro), e non è dunque accessibile online. La promozione risulta valida su tantissimi prodotti, ma solo su quelli indicati nei negozi: tra le esclusioni vale la pena citare i prodotti Apple, Dyson e iRobot.

Come funziona l’iniziativa Euronics? Ci sono quattro soglie di spesa che è possibile raggiungere acquistando uno o più prodotti, tra i quali ovviamente smartphone e tablet Android (i modelli indicati nei punti vendita): una volta superata la cifra indicata viene effettuato uno sconto di 50, 100, 200 o 500 euro.

50 euro di sconto immediato in cassa con una spesa di almeno 450 euro

immediato in cassa con una spesa di almeno 450 euro 100 euro di sconto immediato in cassa con una spesa di almeno 650 euro

immediato in cassa con una spesa di almeno 650 euro 200 euro di sconto immediato in cassa con una spesa di almeno 1050 euro

immediato in cassa con una spesa di almeno 1050 euro 500 euro di sconto immediato in cassa con una spesa di almeno 2100 euro

All’interno del volantino corrispondente possiamo trovare numerosi smartphone Android con prezzi scontati, alcuni dei quali disponibili anche online, come ad esempio:

Per sfogliare il volantino Euronics completo potete seguire questo link, mentre per scoprire tutte le altre promozioni valide online sul sito potete recarvi qui. Siete riusciti a trovare uno o più prodotti tech da abbinare per raggiungere le soglie di sconto più interessanti?

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT Master Edition